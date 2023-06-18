В Ямало-Ненецком автономном округе раньше срока начался грибной сезон. Об этом с URA.RU поделился грибник из Нового Уренгоя.
«В лесу уже много грибов, которые можно собирать и готовить. В этом году сезон грибов начался раньше положенного. Это хорошо, потому что пока нет такого количества комаров и мошки. В лесу можно находиться и спокойно собирать урожай», — рассказал Виктор.
По словам собеседника, сезон грибов начался раньше времени из-за регулярных дождей, которые шли несколько недель. Обычно на Ямале грибной сезон начинается в последних числах июня или в начале июля. О том, что в лесах много белых грибов начали делиться и в соцсетях. Жители Губкинского хвастаются урожаем, выкладывая фото.
«Грибы белые есть! Все бегом в лес собирать грибочки и варить вкусные супчики!» — написала Разида Музафарова в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». «Ох ты, уже?» — удивилась Гулия Биккузина. «Красавцы, где собирали?» — поинтересовался Роман Нойманн.
В Ямало-Ненецком автономном округе раньше срока начался грибной сезон. Об этом с URA.RU поделился грибник из Нового Уренгоя. «В лесу уже много грибов, которые можно собирать и готовить. В этом году сезон грибов начался раньше положенного. Это хорошо, потому что пока нет такого количества комаров и мошки. В лесу можно находиться и спокойно собирать урожай», — рассказал Виктор. По словам собеседника, сезон грибов начался раньше времени из-за регулярных дождей, которые шли несколько недель. Обычно на Ямале грибной сезон начинается в последних числах июня или в начале июля. О том, что в лесах много белых грибов начали делиться и в соцсетях. Жители Губкинского хвастаются урожаем, выкладывая фото. «Грибы белые есть! Все бегом в лес собирать грибочки и варить вкусные супчики!» — написала Разида Музафарова в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». «Ох ты, уже?» — удивилась Гулия Биккузина. «Красавцы, где собирали?» — поинтересовался Роман Нойманн. Ранее сообщалось, что ямальцы собирают грибы ведрами. Тогда разгар сезона был в конце августа.