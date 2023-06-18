Жители Губкинского собирают белые грибы в лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе раньше срока начался грибной сезон. Об этом с URA.RU поделился грибник из Нового Уренгоя.

«В лесу уже много грибов, которые можно собирать и готовить. В этом году сезон грибов начался раньше положенного. Это хорошо, потому что пока нет такого количества комаров и мошки. В лесу можно находиться и спокойно собирать урожай», — рассказал Виктор.

По словам собеседника, сезон грибов начался раньше времени из-за регулярных дождей, которые шли несколько недель. Обычно на Ямале грибной сезон начинается в последних числах июня или в начале июля. О том, что в лесах много белых грибов начали делиться и в соцсетях. Жители Губкинского хвастаются урожаем, выкладывая фото.

«Грибы белые есть! Все бегом в лес собирать грибочки и варить вкусные супчики!» — написала Разида Музафарова в группе «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». «Ох ты, уже?» — удивилась Гулия Биккузина. «Красавцы, где собирали?» — поинтересовался Роман Нойманн.

Ранее сообщалось, что ямальцы собирают грибы ведрами. Тогда разгар сезона был в конце августа.

Грибы Фото: группа во «ВКонтакте» «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа»