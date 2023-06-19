Источник раскрыл последствия пожара в гарнизоне Елани

Точные причины пожара пока неизвестны (архивное фото)
Во время пожара в Еланском гарнизоне, где горел штаб дивизии Центрального военного округа, никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«Пострадавших нет. На данный момент точные причины возгорания и масштаб выясняются», — сказал собеседник агентства.
Пожар в Еланском гарнизоне случился накануне. Как сообщил инсайдер, горел штаб дивизии Центрального военного округа. По неподтвержденной информации, на место ЧП выехали представители руководства ЦВО. Официального комментария по этому поводу представители округа пока не дали.
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