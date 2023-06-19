Источник: в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО

В Елани сгорел штаб дивизии ЦВО
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, елань
В данный момент военные выясняют причины пожара (архивное фото) Фото:

В Еланском гарнизоне сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером. Сейчас разбирают завалы», — кратко рассказал собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.

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В Еланском гарнизоне сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером. Сейчас разбирают завалы», — кратко рассказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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