Источник: в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО

В данный момент военные выясняют причины пожара (архивное фото)
В Еланском гарнизоне сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером. Сейчас разбирают завалы», — кратко рассказал собеседник агентства.
По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.
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