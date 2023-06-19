Спасатели помогали военным тушить пожар в гарнизоне Елани

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В причинах пожара разбираются военные (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожар в гарнизоне Елани

Спасатели МЧС помогали военным тушить пожар в Еланском гарнизоне, где накануне горел штаб дивизии ЦВО. Об этом URA.RU сообщил источник в военном городке.

«В Елани есть своя пожарная часть, но также на подмогу выезжали спасатели пожарной части из Камышлова. Их попросили о помощи, потому что в военной пожарной части не было СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания — прим.URA.RU). А дыхательные аппараты были нужны, чтобы войти в горящее помещение», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в пожаре никто не пострадал. Сейчас в причинах разбираются военные. По неподтвержденной информации, на месте ЧП присутствуют высшие военные чины ЦВО.

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Спасатели МЧС помогали военным тушить пожар в Еланском гарнизоне, где накануне горел штаб дивизии ЦВО. Об этом URA.RU сообщил источник в военном городке. «В Елани есть своя пожарная часть, но также на подмогу выезжали спасатели пожарной части из Камышлова. Их попросили о помощи, потому что в военной пожарной части не было СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания — прим.URA.RU). А дыхательные аппараты были нужны, чтобы войти в горящее помещение», — пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, в пожаре никто не пострадал. Сейчас в причинах разбираются военные. По неподтвержденной информации, на месте ЧП присутствуют высшие военные чины ЦВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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