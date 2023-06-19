Депутаты просят вернуть в Россию летнее время

Депутат Матвеев готовится внести законопроект о возвращении летнего времени
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, документы, чиновник, документы, наручные часы, депутаты, документы к заседанию
В последний раз время меняли в 2011 году Фото:

В Госдуму 21 июня будет внесен законопроект о переходе на летнее и зимнее время в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Законопроект о возврате переходов на „летнее время“ будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал он в своем telegram-канале. Он также запустил голосование по этому предложению. На момент публикации новости большинство людей высказались против.

В последний раз перевод часов в России проходил при президентстве Дмитрия Медведева 27 марта 2011 года. В феврале того же года такая практика была отменена. Переход на зимнее и летнее время был придуман для улучшения адаптации организма к переменам времен года. Таким образом, период бодрствования больше приходится на время, когда солнце находится выше уровня горизонта.

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В Госдуму 21 июня будет внесен законопроект о переходе на летнее и зимнее время в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. «Законопроект о возврате переходов на „летнее время“ будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал он в своем telegram-канале. Он также запустил голосование по этому предложению. На момент публикации новости большинство людей высказались против. В последний раз перевод часов в России проходил при президентстве Дмитрия Медведева 27 марта 2011 года. В феврале того же года такая практика была отменена. Переход на зимнее и летнее время был придуман для улучшения адаптации организма к переменам времен года. Таким образом, период бодрствования больше приходится на время, когда солнце находится выше уровня горизонта.
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