Депутаты просят вернуть в Россию летнее время

Депутат Матвеев готовится внести законопроект о возвращении летнего времени

19 июня 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В последний раз время меняли в 2011 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму 21 июня будет внесен законопроект о переходе на летнее и зимнее время в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. «Законопроект о возврате переходов на „летнее время“ будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал он в своем telegram-канале . Он также запустил голосование по этому предложению. На момент публикации новости большинство людей высказались против. В последний раз перевод часов в России проходил при президентстве Дмитрия Медведева 27 марта 2011 года. В феврале того же года такая практика была отменена. Переход на зимнее и летнее время был придуман для улучшения адаптации организма к переменам времен года. Таким образом, период бодрствования больше приходится на время, когда солнце находится выше уровня горизонта.

В Госдуму 21 июня будет внесен законопроект о переходе на летнее и зимнее время в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. «Законопроект о возврате переходов на „летнее время“ будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал он в своем telegram-канале. Он также запустил голосование по этому предложению. На момент публикации новости большинство людей высказались против. В последний раз перевод часов в России проходил при президентстве Дмитрия Медведева 27 марта 2011 года. В феврале того же года такая практика была отменена. Переход на зимнее и летнее время был придуман для улучшения адаптации организма к переменам времен года. Таким образом, период бодрствования больше приходится на время, когда солнце находится выше уровня горизонта.