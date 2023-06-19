Источник назвал вероятную причину пожара в штабе дивизии ЦВО

Причиной пожара в штабе гарнизона Елани могло стать замыкание в бойлере в душевой
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, учебный центр елань
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Пожар в гарнизоне Елани

Причиной пожара в штабе дивизии гарнизона Елани (ЦВО) могло стать замыкание электропроводки. Незадолго до ЧП в кабинете комдива прошло переоборудование, был установлен бойлер, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Кабинет комдива не так давно был переоборудован, поставили различные электроприборы. Например, в душевой установили нагреватель, бойлер. Вполне вероятно, там что-то коротнуло», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в момент возгорания в кабинете никого не было. «Абсолютно точно известно, что это не поджог», — подчеркнул источник.

Пожар в штабе дивизии Еланского гарнизона произошел накануне. Военной пожарной части справиться с огнем помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.

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Причиной пожара в штабе дивизии гарнизона Елани (ЦВО) могло стать замыкание электропроводки. Незадолго до ЧП в кабинете комдива прошло переоборудование, был установлен бойлер, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Кабинет комдива не так давно был переоборудован, поставили различные электроприборы. Например, в душевой установили нагреватель, бойлер. Вполне вероятно, там что-то коротнуло», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что в момент возгорания в кабинете никого не было. «Абсолютно точно известно, что это не поджог», — подчеркнул источник. Пожар в штабе дивизии Еланского гарнизона произошел накануне. Военной пожарной части справиться с огнем помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.
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