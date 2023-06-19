Источник назвал вероятную причину пожара в штабе дивизии ЦВО

Причиной пожара в штабе гарнизона Елани могло стать замыкание в бойлере в душевой

В учебный центр Елани свозили мобилизованных со всего Урала и Сибири Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожар в гарнизоне Елани

Причиной пожара в штабе дивизии гарнизона Елани (ЦВО) могло стать замыкание электропроводки. Незадолго до ЧП в кабинете комдива прошло переоборудование, был установлен бойлер, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Кабинет комдива не так давно был переоборудован, поставили различные электроприборы. Например, в душевой установили нагреватель, бойлер. Вполне вероятно, там что-то коротнуло», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в момент возгорания в кабинете никого не было. «Абсолютно точно известно, что это не поджог», — подчеркнул источник.

Пожар в штабе дивизии Еланского гарнизона произошел накануне. Военной пожарной части справиться с огнем помогали спасатели МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.