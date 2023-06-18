На «курганской Рублевке», где супруги пытались заживо сжечь соседей, нашелся свидетель

19 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Супружеская пара с «курганской Рублевки» чуть не сожгла соседей из-за вишни Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница села Колесниково Курганской области (так называемая «курганская Рублевка») стала свидетелем нападения супружеской пары на соседку. Об этом очевидец сообщила в социальных сетях. «Я прямой свидетель. Находилась у потерпевших. Внучка позвонила бабушке, плакала и сказала, что к тебе едут разбираться. В этот момент мужчина (один из супругов) уже гарцевал возле ворот потерпевших на мотоцикле, пьяный. С ним была жена и дочь несовершеннолетняя», — пишет свидетель в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец поделилась, что мужчина сразу напал на владельца дома и бил до тех пор, пока тот не упал. Его жена выражала недовольство соседке из-за того, что якобы соседские коровы съели вишню на их участке. На замечание, что в таком случае следует поставить ограждение, пострадавшая якобы получила удар от мужчины, который после вместе с женой начал ее душить. Со слов очевидца, ее спас вышедший сосед напротив. На следующий день супружеская пара выломала дверь в дом и начала обливать помещение и соседей бензином. Свидетель пояснила, что спас их пришедший строитель. Ранее URA.RU писало, что жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми. Между ними произошел конфликт из-за животных, которых пасли на чужих землях.

Жительница села Колесниково Курганской области (так называемая «курганская Рублевка») стала свидетелем нападения супружеской пары на соседку. Об этом очевидец сообщила в социальных сетях. «Я прямой свидетель. Находилась у потерпевших. Внучка позвонила бабушке, плакала и сказала, что к тебе едут разбираться. В этот момент мужчина (один из супругов) уже гарцевал возле ворот потерпевших на мотоцикле, пьяный. С ним была жена и дочь несовершеннолетняя», — пишет свидетель в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец поделилась, что мужчина сразу напал на владельца дома и бил до тех пор, пока тот не упал. Его жена выражала недовольство соседке из-за того, что якобы соседские коровы съели вишню на их участке. На замечание, что в таком случае следует поставить ограждение, пострадавшая якобы получила удар от мужчины, который после вместе с женой начал ее душить. Со слов очевидца, ее спас вышедший сосед напротив. На следующий день супружеская пара выломала дверь в дом и начала обливать помещение и соседей бензином. Свидетель пояснила, что спас их пришедший строитель. Ранее URA.RU писало, что жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми. Между ними произошел конфликт из-за животных, которых пасли на чужих землях.