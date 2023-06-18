Жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми

Курганцы поссорились с соседями и хотели их поджечь Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители села Колесниково Кетовского округа (который также называют «курганской Рублевкой») задержали за попытку сжечь соседей с детьми в их в собственном доме. О конфликте сообщает СУ СКР по Курганской области.

«Предъявлены обвинения 37-летнему мужчине и 25-летней женщине, проживающим в селе Колесниково Кетовского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. п.„а,ж“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в СУ СКР по Курганской области. Задержанные поссорились с соседями, а затем пытались их сжечь в собственном доме, где также находились несовершеннолетние.

Конфликт случился вечером 16 июня. Нападавшие высказали претензии хозяевам животных, которых пасли на чужих землях, а затем якобы начали драться. Пострадавшие вызвали участкового. Утром в их дом снова вернулись агрессивные соседи и пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь. Попытка сорвалась, никто не пострадал.