18 июня 2023

Жителей «курганской Рублевки» задержали за попытку сжечь соседей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Курганцы поссорились с соседями и хотели их поджечь Фото:

Жители села Колесниково Кетовского округа (который также называют «курганской Рублевкой») задержали за попытку сжечь соседей с детьми в их в собственном доме. О конфликте сообщает СУ СКР по Курганской области.

«Предъявлены обвинения 37-летнему мужчине и 25-летней женщине, проживающим в селе Колесниково Кетовского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. п.„а,ж“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в СУ СКР по Курганской области. Задержанные поссорились с соседями, а затем пытались их сжечь в собственном доме, где также находились несовершеннолетние.

Конфликт случился вечером 16 июня. Нападавшие высказали претензии хозяевам животных, которых пасли на чужих землях, а затем якобы начали драться. Пострадавшие вызвали участкового. Утром в их дом снова вернулись агрессивные соседи и пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь. Попытка сорвалась, никто не пострадал.

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Жители села Колесниково Кетовского округа (который также называют «курганской Рублевкой») задержали за попытку сжечь соседей с детьми в их в собственном доме. О конфликте сообщает СУ СКР по Курганской области. «Предъявлены обвинения 37-летнему мужчине и 25-летней женщине, проживающим в селе Колесниково Кетовского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. п.„а,ж“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в СУ СКР по Курганской области. Задержанные поссорились с соседями, а затем пытались их сжечь в собственном доме, где также находились несовершеннолетние. Конфликт случился вечером 16 июня. Нападавшие высказали претензии хозяевам животных, которых пасли на чужих землях, а затем якобы начали драться. Пострадавшие вызвали участкового. Утром в их дом снова вернулись агрессивные соседи и пытались облить горючей жидкостью людей и поджечь. Попытка сорвалась, никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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