Источник раскрыл ущерб от пожара в штабе дивизии ЦВО

При пожаре в штабе дивизии ЦВО пострадали два помещения
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Во время проливки горящего кабинета пострадал и другой кабинет (архивное фото) Фото:
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Пожар в гарнизоне Елани

Кроме сгоревшего кабинета командира дивизии в штабе гарнизона Елани (ЦВО) пострадало другое помещение. Это кабинет этажом ниже, который поневоле залили спасатели во время тушения огня. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«Когда спасатели тушили пожар, залили еще нижний кабинет. Он находится на первом этаже, прямо под кабинетом комдива. Аппаратура некоторая вышла из строя», — уточнил собеседник агентства.

По предварительной причине, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания: незадолго до ЧП в кабинете переустановили электрооборудование. Во время происшествия никто не пострадал.

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Кроме сгоревшего кабинета командира дивизии в штабе гарнизона Елани (ЦВО) пострадало другое помещение. Это кабинет этажом ниже, который поневоле залили спасатели во время тушения огня. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Когда спасатели тушили пожар, залили еще нижний кабинет. Он находится на первом этаже, прямо под кабинетом комдива. Аппаратура некоторая вышла из строя», — уточнил собеседник агентства. По предварительной причине, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания: незадолго до ЧП в кабинете переустановили электрооборудование. Во время происшествия никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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