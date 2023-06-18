18 июня 2023

Мэра Кургана Ситникова отчитается перед депутатами за свою работу

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Пресс-конференцию на тему введения единого транспортного проездного. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Ситникова отчитается перед депутатами во время заседания комиссий Фото:

Депутаты гордумы Кургана заслушают отчет главы Кургана Елены Ситниковой о ее работе и деятельности администрации в 2022 году. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Повестки заседаний. <…> Об отчете главы города Кургана о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Кургана за 2022 год», — указано в сообщении, посвященном работе депутатских комиссий.

Также участники совместного заседания рассмотрят план работы думы на третий квартал и решат, какие поручения депутаты могут снять с контроля. Заседание комиссий запланировано на 21 июня.

В 2022 году Ситникова также отчитывалась перед депутатами во время заседания комиссий. В повестку заседания гордумы тоже был включен этот вопрос, но там депутаты не стали заслушивать отчет, так как сделали это ранее. Тогда депутаты признали работу Ситниковой и администрации в 2021 году удовлетворительной.

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Депутаты гордумы Кургана заслушают отчет главы Кургана Елены Ситниковой о ее работе и деятельности администрации в 2022 году. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Повестки заседаний. <…> Об отчете главы города Кургана о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Кургана за 2022 год», — указано в сообщении, посвященном работе депутатских комиссий. Также участники совместного заседания рассмотрят план работы думы на третий квартал и решат, какие поручения депутаты могут снять с контроля. Заседание комиссий запланировано на 21 июня. В 2022 году Ситникова также отчитывалась перед депутатами во время заседания комиссий. В повестку заседания гордумы тоже был включен этот вопрос, но там депутаты не стали заслушивать отчет, так как сделали это ранее. Тогда депутаты признали работу Ситниковой и администрации в 2021 году удовлетворительной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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