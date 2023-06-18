Мэра Кургана Ситникова отчитается перед депутатами за свою работу

Депутаты гордумы Кургана заслушают отчет главы Кургана Елены Ситниковой о ее работе и деятельности администрации в 2022 году. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«Повестки заседаний. <…> Об отчете главы города Кургана о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Кургана за 2022 год», — указано в сообщении, посвященном работе депутатских комиссий.
Также участники совместного заседания рассмотрят план работы думы на третий квартал и решат, какие поручения депутаты могут снять с контроля. Заседание комиссий запланировано на 21 июня.
В 2022 году Ситникова также отчитывалась перед депутатами во время заседания комиссий. В повестку заседания гордумы тоже был включен этот вопрос, но там депутаты не стали заслушивать отчет, так как сделали это ранее. Тогда депутаты признали работу Ситниковой и администрации в 2021 году удовлетворительной.
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