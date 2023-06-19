Свердловская ФАС проверяет полумиллиардные торги в Тюменской и Курганской областях

19 июня 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Торги по поиску подрядчика, который нанесет разметку в Курганской и Тюменской областях, изучают по требованию одного из участников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Московская компания «Лидер» спровоцировала проверку аукциона, в котором должны были определить, кто займется нанесением дорожной разметки в Тюменской и Курганской областях. Документы торгов стоимостью почти полмиллиарда рублей изучают свердловские антимонопольщики, сообщает единый портал госзакупок. «Закупка № 0362100008223000035, заказчик торгов — федеральное управление автомобильных дорог „Урал“. Начальная цена закупки — 488,9 млн рублей, статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — говорится в сообщении системы. В письме, приложенном к аукциону, ООО «Лидер» сообщает, что объединение тюменских и курганских дорог в один лот автоматически исключает из торгов часть подрядчиков, которые не смогут одновременно работать в двух регионах. «Это не соответствует принципам обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупки, ведет к отказу от участия в конкурсе заинтересованных лиц, имеющих возможность выполнения работ в определенном субъекте Российской Федерации, вследствие чего сокращается число претендентов», — говорится в письме. Кроме того, ООО «Лидер» указывает, что в документах по закупке нет информации об объеме и стоимости подлежащих выполнению работ. Жалоба находится на рассмотрении управления ФАС по Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что антимонопольщики взяли под особый контроль тюменские АЗС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московская компания «Лидер» спровоцировала проверку аукциона, в котором должны были определить, кто займется нанесением дорожной разметки в Тюменской и Курганской областях. Документы торгов стоимостью почти полмиллиарда рублей изучают свердловские антимонопольщики, сообщает единый портал госзакупок. «Закупка № 0362100008223000035, заказчик торгов — федеральное управление автомобильных дорог „Урал“. Начальная цена закупки — 488,9 млн рублей, статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — говорится в сообщении системы. В письме, приложенном к аукциону, ООО «Лидер» сообщает, что объединение тюменских и курганских дорог в один лот автоматически исключает из торгов часть подрядчиков, которые не смогут одновременно работать в двух регионах. «Это не соответствует принципам обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупки, ведет к отказу от участия в конкурсе заинтересованных лиц, имеющих возможность выполнения работ в определенном субъекте Российской Федерации, вследствие чего сокращается число претендентов», — говорится в письме. Кроме того, ООО «Лидер» указывает, что в документах по закупке нет информации об объеме и стоимости подлежащих выполнению работ. Жалоба находится на рассмотрении управления ФАС по Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что антимонопольщики взяли под особый контроль тюменские АЗС.