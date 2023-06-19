Свердловская ФАС проверяет полумиллиардные торги в Тюменской и Курганской областях

Московская компания «Лидер» спровоцировала проверку аукциона, в котором должны были определить, кто займется нанесением дорожной разметки в Тюменской и Курганской областях. Документы торгов стоимостью почти полмиллиарда рублей изучают свердловские антимонопольщики, сообщает единый портал госзакупок.
«Закупка № 0362100008223000035, заказчик торгов — федеральное управление автомобильных дорог „Урал“. Начальная цена закупки — 488,9 млн рублей, статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — говорится в сообщении системы.
В письме, приложенном к аукциону, ООО «Лидер» сообщает, что объединение тюменских и курганских дорог в один лот автоматически исключает из торгов часть подрядчиков, которые не смогут одновременно работать в двух регионах. «Это не соответствует принципам обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупки, ведет к отказу от участия в конкурсе заинтересованных лиц, имеющих возможность выполнения работ в определенном субъекте Российской Федерации, вследствие чего сокращается число претендентов», — говорится в письме.
Кроме того, ООО «Лидер» указывает, что в документах по закупке нет информации об объеме и стоимости подлежащих выполнению работ. Жалоба находится на рассмотрении управления ФАС по Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что антимонопольщики взяли под особый контроль тюменские АЗС.
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