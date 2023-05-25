Антимонопольщики взяли под особый контроль тюменские АЗС

УФАС взяла рынок нефтепродуктов под особый контроль Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Рынок нефтепродуктов находится на особом контроле УФАС Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что на АЗС региона резко выросла стоимость бензина марки АИ-95.

«Рынок нефтепродуктов находится у антимонопольных органов на особом контроле. По поручению правительства РФ и ФАС России, антимонопольное управление отслеживает динамику розничных цен на нефтепродукты в ежедневном режиме, а также осуществляет еженедельный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на моторное топливо, реализуемое операторами регионального рынка на подведомственной антимонопольному управлению территории (Тюменская область за исключением автономных округов)», — указано в ответе УФАС на запрос агентства.

Там добавили, что ситуация на региональном розничном рынке моторного топлива Тюменской области оценивается как стабильная. «По итогам 2022 года, бензин марки АИ-92 на региональных АЗС подорожал на 0,6%, АИ-95 — на 1,5%, что значительно ниже уровня годовой инфляции, составившего 11,94%. За истекший период 2023 года, при росте индекса потребительских цен за четыре месяца текущего года на 2,06%, повышение розничных цен на бензин не превышает 0,4-0,6%», — сообщили URA.RU в региональном управлении ФАС.