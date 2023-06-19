NYT: Киев заплатил Западу сотни миллионов долларов за непригодное оружие

19 июня 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Украина недополучила некоторое количество оружия, пишет NYT Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина выплатила своим западным подрядчикам за оружие более 800 миллионов долларов. Однако, некоторые из вооружений оказались настолько ветхими, что они понадобились только лишь для разборки на запчасти. Об этом пишет газета The New York Times. «Украина заплатила западным подрядчикам свыше 800 миллионов долларов за оружие, которое находилось в очень плохом состоянии», — говорится в материале газеты . Там добавили, что что часть оружия было пригодно лишь для разборки на запчасти. Кроме того, есть информация о контрактах, которые остались невыполненными полностью или частично, несмотря на выплаченные сотни миллионов долларов, заключил автор. Ранее стало известно, что вооружение, поставляемое НАТО в Киев, находится в плохом состоянии и фактически представляет собой «металлолом и мусор». Отмечается, что сложный ремонт боевой техники ВСУ европейского производства был передан на ремонт аутсорсинговой компании, но теперь возникли проблемы с этой процедурой, передает Life .

Украина выплатила своим западным подрядчикам за оружие более 800 миллионов долларов. Однако, некоторые из вооружений оказались настолько ветхими, что они понадобились только лишь для разборки на запчасти. Об этом пишет газета The New York Times. «Украина заплатила западным подрядчикам свыше 800 миллионов долларов за оружие, которое находилось в очень плохом состоянии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что что часть оружия было пригодно лишь для разборки на запчасти. Кроме того, есть информация о контрактах, которые остались невыполненными полностью или частично, несмотря на выплаченные сотни миллионов долларов, заключил автор. Ранее стало известно, что вооружение, поставляемое НАТО в Киев, находится в плохом состоянии и фактически представляет собой «металлолом и мусор». Отмечается, что сложный ремонт боевой техники ВСУ европейского производства был передан на ремонт аутсорсинговой компании, но теперь возникли проблемы с этой процедурой, передает Life.