NDP: НАТО отправляет на Украину мусор вместо нормального оружия 09 января 2023 в 16:59 Размер текста - 17 + Техника Запада, поставляемая Киеву, находится в плохом состоянии, пишет издание Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружение, которое НАТО поставляет Киеву, находится в плохом состоянии, и по сути является «металлоломом и мусором». Об этом пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny. «Следует отметить, что большая часть вооружения [Запада, поставляемого Украине] находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Военная техника имеет много проблем и по сути является просто металлоломом и мусором, что подтверждают бойцы ВСУ», — пишет издание . По мнению обозревателей, это связано с тем, что оружие, которое НАТО передает Киеву, берется со старых военных складов западных стран. Западные страны начали поставлять Киеву пакеты военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Так, ранее США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, стоимостью три миллиарда долларов, сообщает RT. В него войдут гаубицы, бронетранспортеры, ракеты «земля-воздух», а также боевые машины пехоты Bradley, отмечает телеканал 360. Вооружение, которое НАТО поставляет Киеву, находится в плохом состоянии, и по сути является «металлоломом и мусором». Об этом пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny. «Следует отметить, что большая часть вооружения [Запада, поставляемого Украине] находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Военная техника имеет много проблем и по сути является просто металлоломом и мусором, что подтверждают бойцы ВСУ», — пишет издание. По мнению обозревателей, это связано с тем, что оружие, которое НАТО передает Киеву, берется со старых военных складов западных стран. Западные страны начали поставлять Киеву пакеты военной помощи после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Так, ранее США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, стоимостью три миллиарда долларов, сообщает RT. В него войдут гаубицы, бронетранспортеры, ракеты «земля-воздух», а также боевые машины пехоты Bradley, отмечает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям