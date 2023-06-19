Свердловский ветеран чеченской войны рассказал, как выжить в зоне СВО

Ветеран из Алапаевска посоветовал солдатам брать с собой больше питьевой воды

Бойцы в зоне СВО должны иметь запасы питьевой воды Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для успешного ведения боя в зоне СВО летом российские бойцы должны иметь запасы питьевой воды. Таким советом с журналистом URA.RU поделился ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область).

«В зоне проведения спецоперации не турецкое лето, но все же лето. Во-первых, нужно, чтобы одежда соответствовала сезону. Обязательно должно быть сменное белье. Желательно из натуральных тканей. Во-вторых, самое главное летом — иметь достаточное количество чистой питьевой воды. Да и вообще главной задачей роты всегда было и есть обеспечение войск питьевой водой», — отметил ветеран боевых действий в Чечне.

По словам Анатолия, недостаточно иметь просто питьевую воду, надо уметь ее дезинфицировать в случае, если она по каким-то причинам стала непригодной для питья. «Бывают случаи, когда чистой питьевой воды нет под рукой, особенно когда солдат на „передке“. Прокипятить воду, как сами понимаете, тоже не вариант. Для этого есть универсальное средство, которое должно быть под рукой каждого солдата на фронте — обычная перекись водорода», — говорит собеседник агентства.

«Перекись водорода нужна не только для того, чтобы обеззараживать раны, но ей также можно дезинфицировать воду. На литр воды достаточно двух столовых ложек перекиси. Нужно подождать часик, и вот тебе чистая вода. Пей, сколько душе угодно. Данный метод называют „аварийным“ методом обеззараживания. Ну и на самый крайний случай — обычная дождевая вода. Ее можно собирать и пить. Для нее нужна будет емкость. Но я думаю, что найти стакан не составит труда для любого нашего бойца», — поделился своими советами свердловский ветеран Чечни.

Ранее URA.RU писало, что ветеран боевых действий в Чечне из Алапаевска (Свердловская область) посоветовал российским солдатам брать с собой теплую одежду и шерстяные носки. Минимальный набор вещей поможет выжить в зоне боевых действий зимой.