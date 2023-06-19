На майских праздниках в 2024 году россияне будут отдыхать два раза по четыре дня
Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2024 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2024 год.
Выходные дни в 2024 году
- С 1 по 8 января 2024 года (новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 30 декабря 2023 года).
- С 23 по 25 февраля.
- С 8 по 10 марта.
- С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на майские праздники россияне будут дважды отдыхать по четыре дня подряд).
- 12 июня.
- С 3 по 4 ноября.
- С 29 по 31 декабря.
Производственный календарь на 2024 год
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