Как будут отдыхать россияне в 2024 году. Инфографика

Минтруд утвердил полный производственный календарь на 2024 год
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На майских праздниках в 2024 году россияне будут отдыхать два раза по четыре дня Фото:

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2024 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2024 год.

Выходные дни в 2024 году

  • С 1 по 8 января 2024 года (новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 30 декабря 2023 года).
  • С 23 по 25 февраля.
  • С 8 по 10 марта.
  • С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на майские праздники россияне будут дважды отдыхать по четыре дня подряд).
  • 12 июня.
  • С 3 по 4 ноября.
  • С 29 по 31 декабря.

Производственный календарь на 2024 год
Производственный календарь на 2024 год
Фото:

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Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2024 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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