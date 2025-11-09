Британского премьера призвали меньше путешествовать из-за проблем в стране

Премьер-министра Великобритании обвинили в частых поездках за рубеж Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергается критике за частые зарубежные поездки. Заместитель премьер-министра и министр юстиции Дэвид Лэмми предупредил главу правительства о необходимости сократить количество вояжей, так как они отвлекают от решения внутренних проблем. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

«Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается», — приводит газета слова источника. По подсчетам The Sunday Times, на прошлой неделе Стармер совершил 40-й визит за границу с момента назначения на пост премьер-министра Великобритании в июле прошлого года.

По информации издания, Лэмми донес свое мнение до премьера во время частной встречи летом — спустя несколько недель после бунта депутатов правящей Лейбористской партии по поводу планов сократить социальные выплаты. The Sunday Times отмечает, что, несмотря на признание Стармером отвлечения на темы сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, количество его зарубежных поездок не сократилось.

В течение оставшейся части года премьер-министру Великобритании предстоит совершить еще примерно шесть зарубежных поездок, включая участие в саммите Группы двадцати, который пройдет в ЮАР 22–23 ноября. Как отмечает издание The Sunday Times, несмотря на рекордно низкий уровень поддержки со стороны населения, Кир Стармер уже установил рекорд среди британских премьер-министров нынешнего века по количеству совершенных зарубежных поездок.