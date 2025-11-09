Аналитик Кошкович предупредил о массовом побеге украинцев в Европу этой зимой
Украинцы продолжат массово покидать страну
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Этой зимой возможен массовый отток украинцев в Европу. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Эксперт считает, что вероятность поиска украинцами убежища в европейских странах крайне высок.
«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — написал Кошкович в соцсети Х.
Золтан Кошкович подчеркивает, что дальнейшая поддержка киевского режима не способствует урегулированию ситуации. По эго мнению это напротив увеличивает риски катастрофического развития событий для Украины.
Ранее стало известно, что все больше жителей Украины принимает решение мигрировать в Россию и Белоруссию. Отмечается, что жители Донецкой народной республикичасто забирают к себе родственников с Украины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.