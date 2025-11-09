Украинцы продолжат массово покидать страну Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Этой зимой возможен массовый отток украинцев в Европу. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Эксперт считает, что вероятность поиска украинцами убежища в европейских странах крайне высок.

«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — написал Кошкович в соцсети Х.

Золтан Кошкович подчеркивает, что дальнейшая поддержка киевского режима не способствует урегулированию ситуации. По эго мнению это напротив увеличивает риски катастрофического развития событий для Украины.

