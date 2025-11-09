Российского фигуриста Гуменника внесли в «Миротворец»* из-за Стаса Барецкого

Фигуриста Петра Гуменника внесли в «Миротворец»* Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Фигуриста, мастера спорта России международного класса Петра Гуменника внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским и заблокирован). На это обратили внимание журналисты. Отмечается, что поводом для включения спортсмена в базу данных стали его совместные фото с эпатажным шоуменом Стасом Барецким, который также внесен в «Миротворец».

«Фигуриста и мастера спорта России международного класса Петра Гуменника внесли в базу украинского сайта „Миротворец“. <...> Поводом к внесению Гуменника в реестр стало его фото с открыто поддерживающим Россию шоуменом Стасом Барецким», — передает «Постньюс».

Спортсмена обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении «российской пропаганды». Кроме того, в базу добавили информацию об отце фигуриста — протоиерее Олеге Гуменнике, который служит в храме, направляющем гуманитарную помощь в зону СВО.

Петр Гуменник выступает в одиночном фигурном катании. В сентябре 2025 года он получил лицензию на Олимпийские игры 2026 года, одержав победу на квалификационном турнире. Спортсмен набрал 169,02 балла, сохранив лидерство и обеспечив себе место в олимпийской сборной.