Стало известно количество человек на пропавшем батискафе, направлявшемся к «Титанику»

BBC: пять человек находилось на борту пропавшего батискафа, который направлялся к «Титанику»

19 июня 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

На борту батискафа находилось пять человек, сообщили в береговой охране США Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Об этом рассказали в береговой охране США. «В подводном аппарате находились пять человек», — передает сообщение береговой охраны BBC . Аппарат пропал в районе нахождения обломков «Титаника» в Атлантическом океане. Ранее стало известно, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, потеряна, и начались поиски, передает А42.ru. В апреле 1912 года лайнер «Титаник» потерпел крушение после столкновения с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

В подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Об этом рассказали в береговой охране США. «В подводном аппарате находились пять человек», — передает сообщение береговой охраны BBC. Аппарат пропал в районе нахождения обломков «Титаника» в Атлантическом океане. Ранее стало известно, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, потеряна, и начались поиски, передает А42.ru. В апреле 1912 года лайнер «Титаник» потерпел крушение после столкновения с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.