Стало известно количество человек на пропавшем батискафе, направлявшемся к «Титанику»

BBC: пять человек находилось на борту пропавшего батискафа, который направлялся к «Титанику»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
На борту батискафа находилось пять человек, сообщили в береговой охране США Фото:

В подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Об этом рассказали в береговой охране США.

«В подводном аппарате находились пять человек», — передает сообщение береговой охраны BBC. Аппарат пропал в районе нахождения обломков «Титаника» в Атлантическом океане.

Ранее стало известно, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, потеряна, и начались поиски, передает А42.ru. В апреле 1912 года лайнер «Титаник» потерпел крушение после столкновения с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

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В подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Об этом рассказали в береговой охране США. «В подводном аппарате находились пять человек», — передает сообщение береговой охраны BBC. Аппарат пропал в районе нахождения обломков «Титаника» в Атлантическом океане. Ранее стало известно, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, потеряна, и начались поиски, передает А42.ru. В апреле 1912 года лайнер «Титаник» потерпел крушение после столкновения с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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