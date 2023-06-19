Стало известно количество человек на пропавшем батискафе, направлявшемся к «Титанику»

На борту батискафа находилось пять человек, сообщили в береговой охране СШАФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
В подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Об этом рассказали в береговой охране США.
«В подводном аппарате находились пять человек», — передает сообщение береговой охраны BBC. Аппарат пропал в районе нахождения обломков «Титаника» в Атлантическом океане.
Ранее стало известно, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, потеряна, и начались поиски, передает А42.ru. В апреле 1912 года лайнер «Титаник» потерпел крушение после столкновения с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
В подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Об этом рассказали в береговой охране США. «В подводном аппарате находились пять человек», — передает сообщение береговой охраны BBC. Аппарат пропал в районе нахождения обломков «Титаника» в Атлантическом океане. Ранее стало известно, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, потеряна, и начались поиски, передает А42.ru. В апреле 1912 года лайнер «Титаник» потерпел крушение после столкновения с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.