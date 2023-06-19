Синоптики предупреждают жителей ЯНАО об опасных погодных явлениях

В ЯНАО 20 июня прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду

Жителям ЯНАО спрогнозировали 20 июня сильный ветер и дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории ЯНАО 20 июня ожидается дожди и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нового Уренгоя.

«Ветер северный, северо-восточный будет в районе 8-13 метров в секунду. В Шурышкарском, Надымском, Красноселькупском и по югу Пуровского районов порывы 15-20 метров в секунду. Местами небольшой, днем по крайнему югу умеренный дождь», — пишет пресс-служба города со ссылкой на данные окружного центра по гидрометеорологии.

Синоптики уточняют, что температура ночью будет +1…+6 градусов. Днем обещают +7…+12 градусов. Погода будет облачная с прояснениями.

Ранее сообщалось, что доктор наук Сергей Токарев рассказал, чем опасна резкая смена погоды для жителей ЯНАО. Оказалось, что перепады температуры могут негативно сказываться на здоровье. Особенно внимательными нужно быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Давление может повыситься бессимптомно, что будет чревато инсультом или инфарктом.