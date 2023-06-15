15 июня 2023

Доктор наук рассказал, чем опасна резкая смена погоды для жителей ЯНАО

Доктор наук Токарев: резкая смена погоды может привести к инфаркту или инсульту
© Служба новостей «URA.RU»
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Резкая смена погоды летом опасна для здоровья Фото:

Резкая смена погоды может негативно отразиться на здоровье жителей ЯНАО. Из-за того, что летом идет снег, у ямальцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться давление. В связи с этим есть риск возникновения инсульта или инфаркта, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Перепады температуры также могут негативно повлиять на здоровье. Особенно внимательными нужно быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, артериальной гипертонией. Давление может повыситься бессимптомно, что чревато инсультом или инфарктом», — уточнил он.

Чтобы избежать проблем, вызванных перепадами температуры, нужно систематически посещать врачей для профилактики. Также стоит одеваться по погоде, контролировать артериальное давление и поддерживать иммунитет, чтобы не простывать. «Один из важнейших способов борьбы с гипоксией — двигательная активность. Упражнения на свежем воздухе увеличивают потребление кислорода, улучшают легочную функцию, увеличивают общий кровоток», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО два дня шел снег. Также штормовой ветер снес купол ледового корта и повалил деревья.

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Резкая смена погоды может негативно отразиться на здоровье жителей ЯНАО. Из-за того, что летом идет снег, у ямальцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться давление. В связи с этим есть риск возникновения инсульта или инфаркта, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Перепады температуры также могут негативно повлиять на здоровье. Особенно внимательными нужно быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, артериальной гипертонией. Давление может повыситься бессимптомно, что чревато инсультом или инфарктом», — уточнил он. Чтобы избежать проблем, вызванных перепадами температуры, нужно систематически посещать врачей для профилактики. Также стоит одеваться по погоде, контролировать артериальное давление и поддерживать иммунитет, чтобы не простывать. «Один из важнейших способов борьбы с гипоксией — двигательная активность. Упражнения на свежем воздухе увеличивают потребление кислорода, улучшают легочную функцию, увеличивают общий кровоток», — добавил врач. Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО два дня шел снег. Также штормовой ветер снес купол ледового корта и повалил деревья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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