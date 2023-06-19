«Известия»: в РФ введут «Зеленую карту» для Турции, Азербайджана и Беларуси

20 июня 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Новую систему автострахования планируют ввести с 1 января 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют создать систему международного автострахования с дружественными странами. «Синюю карту» хотят запустить с 1 января 2024 года, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Такое решение связано с возможной приостановкой членства РФ в бюро «Зеленая карта». «Соглашение достигнуто с Республикой Беларусь, идут переговоры с Турцией и Азербайджаном. С каждым бюро подписываются отдельные контракты. Возможно на их базе удастся создать полноценную самостоятельную систему страхования. Введение „Синей карты“ планируется с 1 января 2024 года», — сообщают «Известия» со ссылкой на РСА. «Зеленая карта» — это международный полис автострахования, аналог российского ОСАГО. С 1 июня 2023 года российские сертификаты прекратили работу на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в других государствах. С 30 июня 2023 года российские и белорусские сертификаты перестанут работать в большинстве стран. «Синяя карта» будет действовать аналогично «Зеленой карте». Ранее сообщалось, что страны Европы планируют исключить Россию из бюро «Зеленая карта». Собрание состоится 30 июня, на котором большинство стран планируют проголосовать за приостановку членства РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на источник на страховом рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируют создать систему международного автострахования с дружественными странами. «Синюю карту» хотят запустить с 1 января 2024 года, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Такое решение связано с возможной приостановкой членства РФ в бюро «Зеленая карта». «Соглашение достигнуто с Республикой Беларусь, идут переговоры с Турцией и Азербайджаном. С каждым бюро подписываются отдельные контракты. Возможно на их базе удастся создать полноценную самостоятельную систему страхования. Введение „Синей карты“ планируется с 1 января 2024 года», — сообщают «Известия» со ссылкой на РСА. «Зеленая карта» — это международный полис автострахования, аналог российского ОСАГО. С 1 июня 2023 года российские сертификаты прекратили работу на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в других государствах. С 30 июня 2023 года российские и белорусские сертификаты перестанут работать в большинстве стран. «Синяя карта» будет действовать аналогично «Зеленой карте». Ранее сообщалось, что страны Европы планируют исключить Россию из бюро «Зеленая карта». Собрание состоится 30 июня, на котором большинство стран планируют проголосовать за приостановку членства РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на источник на страховом рынке.