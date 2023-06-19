РИАН: полиция хочет получить право замораживать счета до 10 дней без разрешения суда

20 июня 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Мера необходима из-за роста числа киберпреступлений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российская полиция хочет получить право на заморозку расходных операций на счетах подозреваемых в кибермошенничестве без разрешения суда и на срок до 10 дней. Об этом рассказали в МВД РФ. «Предлагается <…> дополнить УПК РФ статьей 115, предусматривающей возможность <…> в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета <…> использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток», — заявили в министерстве РИА Новости. Сообщается, что такая мера необходима из-за роста преступлений с использованием IT. Кроме того, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал о том, что данные российских граждан используют западные спецслужбы. Согласно заявлению врио, до февраля предыдущего года личные данные россиян не представляли особого интереса для Запада, однако теперь иностранным ведомствам интересен каждый гражданин.

Российская полиция хочет получить право на заморозку расходных операций на счетах подозреваемых в кибермошенничестве без разрешения суда и на срок до 10 дней. Об этом рассказали в МВД РФ. «Предлагается <…> дополнить УПК РФ статьей 115, предусматривающей возможность <…> в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета <…> использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток», — заявили в министерстве РИА Новости. Сообщается, что такая мера необходима из-за роста преступлений с использованием IT. Кроме того, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал о том, что данные российских граждан используют западные спецслужбы. Согласно заявлению врио, до февраля предыдущего года личные данные россиян не представляли особого интереса для Запада, однако теперь иностранным ведомствам интересен каждый гражданин.