Замглавы РКН Вагнер: западные cпецслужбы используют утекшие в сеть данные россиян

20 июня 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Личные данные россиян стали интересны хакерам после февраля 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Данные россиян, которые попали в открытый доступ из-за хакеров, используются западными спецслужбами в своих целях. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на ПМЭФ. «Западные спецслужбы лишились возможности сбора и анализа личных данных россиян после блокировки запрещенных в России социальных сетей. Поэтому они пошли по пути взломов и кражи чувствительной информации, которая накапливается российскими организациями», — сказал Милош Вагнер в интервью ТАСС. Он уточнил, что до февраля 2022 года личные данные россиян не были интересны хакерам. После февраля прошлого года интерес стал вызывать «каждый гражданин России», отметил Вагнер. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщала, что за 2022 год произошло 168 случаев утечек значимых баз данных. Всего было опубликовано 2 миллиарда записей. В Роскомнадзоре (РКН) сообщали, что в сеть утекли более 230 млн записей с личной информацией россиян.

Данные россиян, которые попали в открытый доступ из-за хакеров, используются западными спецслужбами в своих целях. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на ПМЭФ. «Западные спецслужбы лишились возможности сбора и анализа личных данных россиян после блокировки запрещенных в России социальных сетей. Поэтому они пошли по пути взломов и кражи чувствительной информации, которая накапливается российскими организациями», — сказал Милош Вагнер в интервью ТАСС. Он уточнил, что до февраля 2022 года личные данные россиян не были интересны хакерам. После февраля прошлого года интерес стал вызывать «каждый гражданин России», отметил Вагнер. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщала, что за 2022 год произошло 168 случаев утечек значимых баз данных. Всего было опубликовано 2 миллиарда записей. В Роскомнадзоре (РКН) сообщали, что в сеть утекли более 230 млн записей с личной информацией россиян.