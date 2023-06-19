19 июня 2023

Пермячка отсудила у городской больницы более 400 тысяч за упавшие на авто куски здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Проиcшествие с машиной и рамой на Карла Либкнехта, 2. Екатеринбург, осколки стекла, разбитое лобовое стекло
На стеклах авто остались трещины, а на крыше, капоте и дверях — вмятины Фото:

Жительница Перми подала в суд на краевую клиническую больницу из-за поврежденного автомобиля. На машину упали куски здания, ущерб имуществу составил 437 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: Взыскать с ГБУЗ ПК „Пермская краевая клиническая больница“ в пользу истца сумму ущерба в размере 437 000 рублей», — говорится в решении. Также учреждение должно оплатить услуги эвакуатора и оценки ущерба.

Ответчик не поддержал иск и обосновал это тем, что истец якобы нарушила правила парковки, подъехав слишком близко к стене здания. ЧП произошло летом 2022 года. После того, как женщина оставила авто на стоянке, на машину упали части здания столовой больницы. На крыше, передних дверях и капоте остались царапины и вмятины, разбиты стекла, отломлены зеркала заднего вида, повреждены стойки и бампер. Суд не нашел доказательств вины истца, поэтому встал на ее сторону.

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Жительница Перми подала в суд на краевую клиническую больницу из-за поврежденного автомобиля. На машину упали куски здания, ущерб имуществу составил 437 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: Взыскать с ГБУЗ ПК „Пермская краевая клиническая больница“ в пользу истца сумму ущерба в размере 437 000 рублей», — говорится в решении. Также учреждение должно оплатить услуги эвакуатора и оценки ущерба. Ответчик не поддержал иск и обосновал это тем, что истец якобы нарушила правила парковки, подъехав слишком близко к стене здания. ЧП произошло летом 2022 года. После того, как женщина оставила авто на стоянке, на машину упали части здания столовой больницы. На крыше, передних дверях и капоте остались царапины и вмятины, разбиты стекла, отломлены зеркала заднего вида, повреждены стойки и бампер. Суд не нашел доказательств вины истца, поэтому встал на ее сторону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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