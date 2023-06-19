Пермячка отсудила у городской больницы более 400 тысяч за упавшие на авто куски здания

20 июня 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

На стеклах авто остались трещины, а на крыше, капоте и дверях — вмятины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Перми подала в суд на краевую клиническую больницу из-за поврежденного автомобиля. На машину упали куски здания, ущерб имуществу составил 437 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: Взыскать с ГБУЗ ПК „Пермская краевая клиническая больница“ в пользу истца сумму ущерба в размере 437 000 рублей», — говорится в решении. Также учреждение должно оплатить услуги эвакуатора и оценки ущерба. Ответчик не поддержал иск и обосновал это тем, что истец якобы нарушила правила парковки, подъехав слишком близко к стене здания. ЧП произошло летом 2022 года. После того, как женщина оставила авто на стоянке, на машину упали части здания столовой больницы. На крыше, передних дверях и капоте остались царапины и вмятины, разбиты стекла, отломлены зеркала заднего вида, повреждены стойки и бампер. Суд не нашел доказательств вины истца, поэтому встал на ее сторону.

Жительница Перми подала в суд на краевую клиническую больницу из-за поврежденного автомобиля. На машину упали куски здания, ущерб имуществу составил 437 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: Взыскать с ГБУЗ ПК „Пермская краевая клиническая больница“ в пользу истца сумму ущерба в размере 437 000 рублей», — говорится в решении. Также учреждение должно оплатить услуги эвакуатора и оценки ущерба. Ответчик не поддержал иск и обосновал это тем, что истец якобы нарушила правила парковки, подъехав слишком близко к стене здания. ЧП произошло летом 2022 года. После того, как женщина оставила авто на стоянке, на машину упали части здания столовой больницы. На крыше, передних дверях и капоте остались царапины и вмятины, разбиты стекла, отломлены зеркала заднего вида, повреждены стойки и бампер. Суд не нашел доказательств вины истца, поэтому встал на ее сторону.