Рост зарплат челябинцев опережает инфляцию

В регионе зарплаты в первом квартале 2023 года больше на 13%, чем в прошлом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области за первый квартал 2023 года, рост заработной платы на крупных и средних предприятиях опережает инфляцию. Зарплаты стали больше на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях региона составила в первом квартале 2023 года 56 171,1 рублей. Это 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При том, что темп инфляции в годовом исчислении по итогам марта составляет 3,61%», — уточнили в пресс-службе.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магнитогорске (62 107 рублей), Челябинске (60 475,8 рублей) и Миассе (55 993,4 рублей). По размеру зарплаты лидируют следующие муниципалитеты: Пластовский (84 810,1 рублей), Сосновский (58 182,1 рублей) и Варненский (56 090,7) районы.

По высоким темпам роста зарплат отличились Кыштым (+22,8%), Усть-Катав (+19,9%) и Копейск (+19,3%). Аутсайдерам по росту начислений стали Варненский (+25,4%), Чесменский (+22,9%) и Троицкий (+21,3%) районы.

Причинами роста зарплат КСП называет сокращение трудовой миграции и увеличение спроса на кадры в связи с ускорением объемов производства, строительства и торговли.