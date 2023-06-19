19 июня 2023

Миасский завод обеспечил аэропорты Коми амбулифтами для инвалидов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Миасский завод поможет сотрудникам аэропортов Коми безопасно доставлять инвалидов на борт Фото:

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) поставил в аэропорты Коми два амбулифта. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, аэродромная спецтехника завода с 2014 года изготовлена и отправлена в 34 аэропорта РФ.

«Для аэропортов республики Коми изготовили и отгрузили два амбулифта на шасси Isuzu. Автомобиль имеет совмещенную конструкцию и может использоваться по двойному назначению», — отметили URA.RU на заводе.

Технику можно задействовать как амбулифт для посадки и высадки на борт самолета людей с ограниченными возможностями. Также оборудование применимо в качестве кейтерингового автолифта. Конструкцию составляют шасси, подъемник ножничного типа и фургон, оснащенный передней площадкой и гидробортом. Площадка позволяет транспортировать маломобильных пассажиров, поднимая их с уровня земли до погрузочной высоты.

Управлять работой амбулифта можно из двух точек. Один пульт находится внутри фургона, второй — в кабине водителя. При подъеме и опускании фургона срабатывает звуковой сигнал. Кузов спецтехники изготовлен из сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии и рассчитан на пять мест для пассажиров и на два места для сопровождающих лиц.

Чтобы пассажиров безопасно доставить на борт самолета, места оборудованы поясными ремнями безопасности, в фургоне имеются горизонтальные поручни. Дополнительную безопасность обеспечивает противоскользящее покрытие пола. На нем же находятся направляющие для крепления ремней, установлена фиксация для инвалидных колясок и носилок. В «ГИРДе» URA.RU подчеркнули, что спецтехника совместима со всеми типами средне- и дальнемагистральных самолетов. Амбулифты можно эксплуатировать при диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов.

Амбулифт может использоваться по двойному назначению
Амбулифт может использоваться по двойному назначению
Фото:
Техника базируется на шасси Isuzu
Техника базируется на шасси Isuzu
Фото:
С 2014 года предприятие обеспечило своей продукцией 34 аэропорта России
С 2014 года предприятие обеспечило своей продукцией 34 аэропорта России
Фото:
Конструкцию составляют шасси, подъемник ножничного типа и фургон
Конструкцию составляют шасси, подъемник ножничного типа и фургон
Фото:
Пульты управления находятся в кабине водителя и внутри фургона
Пульты управления находятся в кабине водителя и внутри фургона
Фото:
Ряд приспособлений обеспечивает безопасность пассажиров
Ряд приспособлений обеспечивает безопасность пассажиров
Фото:
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Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) поставил в аэропорты Коми два амбулифта. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, аэродромная спецтехника завода с 2014 года изготовлена и отправлена в 34 аэропорта РФ. «Для аэропортов республики Коми изготовили и отгрузили два амбулифта на шасси Isuzu. Автомобиль имеет совмещенную конструкцию и может использоваться по двойному назначению», — отметили URA.RU на заводе. Технику можно задействовать как амбулифт для посадки и высадки на борт самолета людей с ограниченными возможностями. Также оборудование применимо в качестве кейтерингового автолифта. Конструкцию составляют шасси, подъемник ножничного типа и фургон, оснащенный передней площадкой и гидробортом. Площадка позволяет транспортировать маломобильных пассажиров, поднимая их с уровня земли до погрузочной высоты. Управлять работой амбулифта можно из двух точек. Один пульт находится внутри фургона, второй — в кабине водителя. При подъеме и опускании фургона срабатывает звуковой сигнал. Кузов спецтехники изготовлен из сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии и рассчитан на пять мест для пассажиров и на два места для сопровождающих лиц. Чтобы пассажиров безопасно доставить на борт самолета, места оборудованы поясными ремнями безопасности, в фургоне имеются горизонтальные поручни. Дополнительную безопасность обеспечивает противоскользящее покрытие пола. На нем же находятся направляющие для крепления ремней, установлена фиксация для инвалидных колясок и носилок. В «ГИРДе» URA.RU подчеркнули, что спецтехника совместима со всеми типами средне- и дальнемагистральных самолетов. Амбулифты можно эксплуатировать при диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов.
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