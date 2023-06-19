Миасский завод поможет сотрудникам аэропортов Коми безопасно доставлять инвалидов на борт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) поставил в аэропорты Коми два амбулифта. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, аэродромная спецтехника завода с 2014 года изготовлена и отправлена в 34 аэропорта РФ.

«Для аэропортов республики Коми изготовили и отгрузили два амбулифта на шасси Isuzu. Автомобиль имеет совмещенную конструкцию и может использоваться по двойному назначению», — отметили URA.RU на заводе.

Технику можно задействовать как амбулифт для посадки и высадки на борт самолета людей с ограниченными возможностями. Также оборудование применимо в качестве кейтерингового автолифта. Конструкцию составляют шасси, подъемник ножничного типа и фургон, оснащенный передней площадкой и гидробортом. Площадка позволяет транспортировать маломобильных пассажиров, поднимая их с уровня земли до погрузочной высоты.

Управлять работой амбулифта можно из двух точек. Один пульт находится внутри фургона, второй — в кабине водителя. При подъеме и опускании фургона срабатывает звуковой сигнал. Кузов спецтехники изготовлен из сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии и рассчитан на пять мест для пассажиров и на два места для сопровождающих лиц.

Чтобы пассажиров безопасно доставить на борт самолета, места оборудованы поясными ремнями безопасности, в фургоне имеются горизонтальные поручни. Дополнительную безопасность обеспечивает противоскользящее покрытие пола. На нем же находятся направляющие для крепления ремней, установлена фиксация для инвалидных колясок и носилок. В «ГИРДе» URA.RU подчеркнули, что спецтехника совместима со всеми типами средне- и дальнемагистральных самолетов. Амбулифты можно эксплуатировать при диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов.

Амбулифт может использоваться по двойному назначению Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Техника базируется на шасси Isuzu Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

С 2014 года предприятие обеспечило своей продукцией 34 аэропорта России Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Конструкцию составляют шасси, подъемник ножничного типа и фургон Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Пульты управления находятся в кабине водителя и внутри фургона Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Ряд приспособлений обеспечивает безопасность пассажиров Фото: пресс-служба завода «ГИРД»