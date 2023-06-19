В Челябинской области подешевели овощи и подорожали авиабилеты

Овощи в области стоят дешевле, чем годом ранее Фото: Алиса Курганская © URA.RU

В Челябинской области в мае инфляция в пересчете на годовое выражение разогналась до 2,7% против 2,2% в апреле. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, ускорение связано с ослаблением рубля, удорожанием авиабилетов на фоне роста потребительской активности.

«Годовой рост цен в Челябинской области в мае увеличился до 2,7% после 2,2% в апреле. Ускорение инфляции в основном связано с повышением потребительской активности и произошедшим ранее ослаблением рубля. Прирост цен отмечен в сегменте услуг, при этом продовольственные товары в целом стали дешевле, чем годом ранее», — отметили в Банке России.

Рост объемов в производстве огурцов и помидоров стабилизировал цену. Развитие тепличных хозяйств привело к снижению стоимости овощей, которые дешевле, чем в 2022 году. Аналогичная ситуация наблюдалась в молочном производстве. Увеличение объемов выпуска молока привело к снижению его цены на полке магазина. Также подешевели творог и кисломолочная продукция, ускорилось падение цен на сметану.

Удорожание авиабилетов на внутренних перевозках связали с повышенным спросом. Он стал одним из факторов удорожания туров. Хотя ослабление рубля, отметили аналитики, также в мае существенно давило на цену снизу.

Рост потребностей привел к увеличению стоимости непродовольственных товаров. В результате даже цены на подержанные иномарки и шины замедлили снижение.

Специалисты центробанка спрогнозировали, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 4,5—6,5%. К 4% она индикатор вернется в 2024 году.