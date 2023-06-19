19 июня 2023

Курганские бизнесмены пожаловались губернатору Шумкову на нехватку кадров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим, архипов владимир
Губернатор Вадим Шумков встретился с участниками выставки Фото:

Половина представителей предприятий, участвующих в Форуме арматуростроителей России, пожаловались губернатору Курганской области Вадиму Шумкову на нехватку кадров. Об этом стало известно во время форума, который проходит в регионе, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня основная проблема — это нехватка квалифицированных кадров. Про это говорит практически каждый второй участник сегодняшней выставки», — рассказал Шумков журналистам.

Во время мероприятия директор предприятия МКТ АСДМ Андрей Якубенко заявил, что на его заводе сильнейший дефицит профессий: начиная от обрубщиков и заканчивая операторами станков с ЧПУ. «Нам нужно запустить какие-то совместные программы. Если дальше так будет, то мы не сможем развиваться, поднимать область», — попросил представителей власти Якубенко. При этом, по его словам, на предприятии специалистам предлагают зарплату по 100 тысяч рублей и более.

В апреле Шумков заявлял, что предприятиям региона не хватает 12 тысяч сотрудников. По его словам, число рабочих мест будет увеличиваться.

Форум арматуростроителей России. Курган
Участники форума рассказали губернатору о своих достижениях
Фото:
Форум арматуростроителей России. Курган
На выставке была представлена продукция предприятий
Фото:

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Половина представителей предприятий, участвующих в Форуме арматуростроителей России, пожаловались губернатору Курганской области Вадиму Шумкову на нехватку кадров. Об этом стало известно во время форума, который проходит в регионе, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня основная проблема — это нехватка квалифицированных кадров. Про это говорит практически каждый второй участник сегодняшней выставки», — рассказал Шумков журналистам. Во время мероприятия директор предприятия МКТ АСДМ Андрей Якубенко заявил, что на его заводе сильнейший дефицит профессий: начиная от обрубщиков и заканчивая операторами станков с ЧПУ. «Нам нужно запустить какие-то совместные программы. Если дальше так будет, то мы не сможем развиваться, поднимать область», — попросил представителей власти Якубенко. При этом, по его словам, на предприятии специалистам предлагают зарплату по 100 тысяч рублей и более. В апреле Шумков заявлял, что предприятиям региона не хватает 12 тысяч сотрудников. По его словам, число рабочих мест будет увеличиваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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