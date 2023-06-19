Курганские бизнесмены пожаловались губернатору Шумкову на нехватку кадров. Фото, видео

20 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков встретился с участниками выставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Половина представителей предприятий, участвующих в Форуме арматуростроителей России, пожаловались губернатору Курганской области Вадиму Шумкову на нехватку кадров. Об этом стало известно во время форума, который проходит в регионе, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня основная проблема — это нехватка квалифицированных кадров. Про это говорит практически каждый второй участник сегодняшней выставки», — рассказал Шумков журналистам. Во время мероприятия директор предприятия МКТ АСДМ Андрей Якубенко заявил, что на его заводе сильнейший дефицит профессий: начиная от обрубщиков и заканчивая операторами станков с ЧПУ. «Нам нужно запустить какие-то совместные программы. Если дальше так будет, то мы не сможем развиваться, поднимать область», — попросил представителей власти Якубенко. При этом, по его словам, на предприятии специалистам предлагают зарплату по 100 тысяч рублей и более. В апреле Шумков заявлял, что предприятиям региона не хватает 12 тысяч сотрудников. По его словам, число рабочих мест будет увеличиваться. Участники форума рассказали губернатору о своих достижениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выставке была представлена продукция предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Половина представителей предприятий, участвующих в Форуме арматуростроителей России, пожаловались губернатору Курганской области Вадиму Шумкову на нехватку кадров. Об этом стало известно во время форума, который проходит в регионе, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня основная проблема — это нехватка квалифицированных кадров. Про это говорит практически каждый второй участник сегодняшней выставки», — рассказал Шумков журналистам. Во время мероприятия директор предприятия МКТ АСДМ Андрей Якубенко заявил, что на его заводе сильнейший дефицит профессий: начиная от обрубщиков и заканчивая операторами станков с ЧПУ. «Нам нужно запустить какие-то совместные программы. Если дальше так будет, то мы не сможем развиваться, поднимать область», — попросил представителей власти Якубенко. При этом, по его словам, на предприятии специалистам предлагают зарплату по 100 тысяч рублей и более. В апреле Шумков заявлял, что предприятиям региона не хватает 12 тысяч сотрудников. По его словам, число рабочих мест будет увеличиваться.