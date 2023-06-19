Экс-зампред пермского правительства обвиняется в проведении липовых праздников

20 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева вину не признает Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Прокуратура раскрыла подробности обвинения бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, которая, по версии обвинения, совместно с директором фонда «Содействие 21 век» похитила 67,7 млн рублей. Они обе занимались организацией несуществующих праздников и мероприятий. Это следует из обвинительного заключения, которое было зачитано в Ленинском районном суде. «Более десяти коммерческих организаций были привлечены к преступной деятельности, в том числе ООО „Кучер“ и ИП Андрияшкин. Найданова заключала договоры с компаниями и подписывала акты сдачи-приемки оказанных услуг. Лопаева, находясь в администрации губернатора, делала так, чтобы заместитель руководителя администрации Леонид Политов подписывал их со стороны заказчика», — произнесла сторона обвинения в суде. В деле фигурируют такие мероприятия как проведение субботника, организация празднования Первого мая, организация фестиваля «Дни пермской культуры на Сицилии», а также печать различной полиграфической продукции, флаеров и флажков для дня России и Дня Победы. Отвечая на вопрос судьи после прочтения обвинительного заключения, Лопаева заявила, что не признает свою вину, не имела корыстного умысла, а факт присвоения денег не доказан. Ее коллега Елена Найданова выражать свою позицию отказалась, сообщив, что озвучит свое мнение в конце судебного процесса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура раскрыла подробности обвинения бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, которая, по версии обвинения, совместно с директором фонда «Содействие 21 век» похитила 67,7 млн рублей. Они обе занимались организацией несуществующих праздников и мероприятий. Это следует из обвинительного заключения, которое было зачитано в Ленинском районном суде. «Более десяти коммерческих организаций были привлечены к преступной деятельности, в том числе ООО „Кучер“ и ИП Андрияшкин. Найданова заключала договоры с компаниями и подписывала акты сдачи-приемки оказанных услуг. Лопаева, находясь в администрации губернатора, делала так, чтобы заместитель руководителя администрации Леонид Политов подписывал их со стороны заказчика», — произнесла сторона обвинения в суде. В деле фигурируют такие мероприятия как проведение субботника, организация празднования Первого мая, организация фестиваля «Дни пермской культуры на Сицилии», а также печать различной полиграфической продукции, флаеров и флажков для дня России и Дня Победы. Отвечая на вопрос судьи после прочтения обвинительного заключения, Лопаева заявила, что не признает свою вину, не имела корыстного умысла, а факт присвоения денег не доказан. Ее коллега Елена Найданова выражать свою позицию отказалась, сообщив, что озвучит свое мнение в конце судебного процесса.