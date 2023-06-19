Силовики отпустили на свободу свердловского пиарщика, оскорбившего Татарского

Пиарщик Ширшиков, обвиненный в оправдании терроризма, вышел из СИЗО

20 июня 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ярослав Ширшиков стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, отправленный в СИЗО по делу об оправдании терроризма, вышел из-за решетки и дождется суда на свободе. Об этом URA.RU сообщил сам обвиняемый. Пиарщик стал фигурантом уголовного дела после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. «Следствие установило, что у меня достаточно крепкие социальные связи, чтобы я не сбежал. Я не отрицаю, что это (пост с оскорблением убитого военкора Владлена Татарского — прим.URA.RU) — моя публикация. Следователь принял решение освободить меня под подписку о невыезде», — рассказал Ширшиков. Ширшиков был задержан по подозрению в оправдании терроризма и отправлен под стражу 19 апреля. Он грубо высказался о личности Татарского, который был убит во время теракта в Санкт-Петербурге — военкору принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, отправленный в СИЗО по делу об оправдании терроризма, вышел из-за решетки и дождется суда на свободе. Об этом URA.RU сообщил сам обвиняемый. Пиарщик стал фигурантом уголовного дела после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. «Следствие установило, что у меня достаточно крепкие социальные связи, чтобы я не сбежал. Я не отрицаю, что это (пост с оскорблением убитого военкора Владлена Татарского — прим.URA.RU) — моя публикация. Следователь принял решение освободить меня под подписку о невыезде», — рассказал Ширшиков. Ширшиков был задержан по подозрению в оправдании терроризма и отправлен под стражу 19 апреля. Он грубо высказался о личности Татарского, который был убит во время теракта в Санкт-Петербурге — военкору принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.