19 июня 2023

Силовики отпустили на свободу свердловского пиарщика, оскорбившего Татарского

Пиарщик Ширшиков, обвиненный в оправдании терроризма, вышел из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по изменениям в устав ЕГД. Екатеринбург, ширшиков ярослав
Ярослав Ширшиков стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма Фото:

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, отправленный в СИЗО по делу об оправдании терроризма, вышел из-за решетки и дождется суда на свободе. Об этом URA.RU сообщил сам обвиняемый. Пиарщик стал фигурантом уголовного дела после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском.

«Следствие установило, что у меня достаточно крепкие социальные связи, чтобы я не сбежал. Я не отрицаю, что это (пост с оскорблением убитого военкора Владлена Татарского — прим.URA.RU) — моя публикация. Следователь принял решение освободить меня под подписку о невыезде», — рассказал Ширшиков.

Ширшиков был задержан по подозрению в оправдании терроризма и отправлен под стражу 19 апреля. Он грубо высказался о личности Татарского, который был убит во время теракта в Санкт-Петербурге — военкору принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, отправленный в СИЗО по делу об оправдании терроризма, вышел из-за решетки и дождется суда на свободе. Об этом URA.RU сообщил сам обвиняемый. Пиарщик стал фигурантом уголовного дела после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. «Следствие установило, что у меня достаточно крепкие социальные связи, чтобы я не сбежал. Я не отрицаю, что это (пост с оскорблением убитого военкора Владлена Татарского — прим.URA.RU) — моя публикация. Следователь принял решение освободить меня под подписку о невыезде», — рассказал Ширшиков. Ширшиков был задержан по подозрению в оправдании терроризма и отправлен под стражу 19 апреля. Он грубо высказался о личности Татарского, который был убит во время теракта в Санкт-Петербурге — военкору принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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