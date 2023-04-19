Свердловский пиарщик, оскорбивший Татарского, отправлен за решетку

Задержанный пиарщик Ширшиков отправлен в СИЗО по делу об оправдании терроризма
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Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, ширшиков ярослав
Ярославу Ширшикову грозит до семи лет колонии Фото:

Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО пиарщика Ярослава Ширшикова, который был задержан по статье об оправдании терроризма после поста о военкоре Владлене Татарском, погибшем во время теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд избрал в отношении Ширшикова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет за решеткой до 17 июня», — сообщил корреспондент.

Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство постов, за которые его собираются судить. В них он высказывался о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО пиарщика Ярослава Ширшикова, который был задержан по статье об оправдании терроризма после поста о военкоре Владлене Татарском, погибшем во время теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд избрал в отношении Ширшикова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет за решеткой до 17 июня», — сообщил корреспондент. Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство постов, за которые его собираются судить. В них он высказывался о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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