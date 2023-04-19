Свердловский пиарщик, оскорбивший Татарского, отправлен за решетку

Задержанный пиарщик Ширшиков отправлен в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Ярославу Ширшикову грозит до семи лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО пиарщика Ярослава Ширшикова, который был задержан по статье об оправдании терроризма после поста о военкоре Владлене Татарском, погибшем во время теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд избрал в отношении Ширшикова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет за решеткой до 17 июня», — сообщил корреспондент.

Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство постов, за которые его собираются судить. В них он высказывался о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.