В Екатеринбурге изменят маршруты пассажирского транспорта Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек. В городе появятся возможности использовать троллейбусы с автономным ходом, добавятся новые автобусные маршруты и перераспределятся вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

Первые изменения связаны с запуском троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Также техника обеспечит регулярность движения на магистральных маршрутах.

Использование автономного хода:

На маршруте №1 «Химмаш — ЖД Вокзал» планируется использовать троллейбусы с автономным ходом, так как маршрут магистральный автономность позволит исключить задержки по пути;

Продление маршрута №4 «станция Динами — Сулимова» до остановки «ГКБ №7» и «Авангард»;

Маршрут №14 «Академгородок — Декабристов». Изменение схемы движения троллейбусного маршрута №14 «Академгородок — Декабристов» — направление его по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Генина — Краснолесья и укорочение маршрута до остановки «ЦПКиО»;

Маршрут №37 «Посадская — Академическая». Изменение конечной остановки, направив маршрут до станции «Уралобувь».

Корректировка для обеспечения регулярности движения:

Исключение маршрута №5 «Коммунистическая — ЦПКиО» и полное обеспечение другими троллейбусными маршрутами. Конечную остановку будет обслуживать маршрут №14;

Укорочение маршрута №9 «Самолетная — ЖД Вокзал» до остановки «Декабристов»;

Маршрут №11 «Онуфриева — Маринс парк отель». Замена конечной остановки на «ЖД Вокзал».

В связи с тем, что трамвайные маршруты во многом дублируют друг друга, возникают большие интервалы движения между трамваями одного маршрута. Это негативно воспринимается пассажирами. Корректировка схем движения и объединение маршрутов позволит сократить интервалы и исключить ожидание пассажиров конкретного маршрута.

Корректировка маршрутов следования:

Объединение маршрута № 8 «Машиностроителей — 40 лет ВЛКСМ» маршрутом № 22, с которым до узла «УрФУ» дублируют друг друга;

Укорочение маршрута №5 «площадь первой пятилетки — 40 лет ВЛКСМ» до станции «Шарташ»;

Закрытие маршрута №16 «Эльмаш — Шарташ», так как он является дублирующим для других трамвайных маршрутов на всем пути следования. Свободное транспортное средство будет использовано на маршруте №5;

Объединение маршрута №14 «Керамическая — Эльмаш» и №25 «Керамическая — Фрезеровщиков»;

Отмена маршрута №9 «Керамическая — ЦПКиО, так как данный маршрут потерял свою актуальность. Свободное транспортное средство будет использовано на маршруте №34;

Отмена маршрута №12 «7 ключей — ВИЗ», также потерял свою актуальность. Свободное транспортное средство будет использовано на маршруте №13;

Отмена маршрута №33 «Дворец спорта — ЦПКиО» — потерял актуальность. Свободное транспортное средство будет использовано на маршруте №32.

Большинство новых автобусных маршрутов начнут обслуживать микрорайоны, такие как: Новокольцовский, Птицефабрика, Солнечный и район Академический. Также маршруты обеспечат связь с социально-значимыми объектами.

Изменение автобусного маршрута №65 «Ж/д Вокзал — аэропорт Кольцово — п. Кольцово» для обеспечения транспортным обслуживанием микрорайон «Новокольцовский» и кампус «УрФУ»;

Изменение маршрута №01 «Метро Ботаническая — Аэропорт — станция Кольцово». Продление маршрута до микрорайона «Новокольцовский»;

Изменение маршрута №44 «Метро «Ботаническая — Компрессорный». Обеспечение новой транспортной связи микрорайона «Компрессорный» со спортивными объектами;

Изменение маршрута №56 «7 ключей — Птицефабрика». Обеспечение новой транспортной связи микрорайона «Птицефабрика» со спортивными объектами;

Изменение маршрута №05 «Химмаш — Патрушиха». Обеспечение пешеходной доступности транспортного обслуживания жителей микрорайона Химмаш и транспортной разгрузки улицы Грибоедова на участке улиц Дагестанская — Косарева;

Изменение маршрута №043 «Ж/д Вокзал — Северка». обеспечение пешеходной доступности транспортного обслуживания жителей поселка Карасьеозерск — 2;

Изменение маршрута №45 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология». Обеспечение проезда до Поликлиники № 2 при ЦГБ № 2, для жителей Юго-западного макрорайона;

Изменение маршрута №46 «Пехотинцев — ТЦ Лента». Оптимизация транспортной сети, устранение дублирования маршрута 61;

Изменение маршрута №61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ». Строительство автобусных остановок на улице Ольховская;

Изменение маршрута №94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ». Оптимизация дорожной сети, улучшение качества транспортного обслуживания жителей СНТ «Звездочка»;

Изменение маршрута №016 «Патрушиха — Южная подстанция». Обеспечение пешеходной доступности транспортного обслуживания жителей района Академический;

Изменение маршрута №077 «Ритейл-парк — Высоцкого». Обеспечение пешеходной доступности транспортного обслуживания жителей микрорайона Солнечный.

Изменения произойдут в три этапа. Трамвайные и троллейбусные маршруты изменятся с 1 августа 2023 года. Большая часть изменений автобусных маршрутов вступит в силу с 1 декабря 2023 года. Автобусные маршруты №01, 44, 56, 65 изменят схему движения с 1 сентября нынешнего года.