19 июня 2023

Пьяные пермячки из-за обиды сожгли дома друг друга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный в каске
У одной из участниц конфликт сгорел дом и дворовые постройки, а у второй — баня Фото:

В селе Аспа Уинского района Пермского края две местные жительницы подожгли дома друг друга из-за обиды. Ссора произошла во время распития спиртного, в результате одна из них отомстила за обиду, а другая за сгоревшую баню, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Затаив обиду, 52-летняя женщина взяла дома бутылку с бензином и подожгла баню односельчанки. В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем. Желая отомстить, 33-летняя женщина облила бензином дом 52-летней односельчанки», — говорится на сайте. На обеих ранее судимых женщин завели уголовные дела по ч. 4 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества).

Имуществу младшей участницы конфликта был нанесен урон на 20 тысяч рублей. У второй участницы конфликта сгорел дом и дворовые постройки на сумму полмиллиона рублей. 33-летней фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй — подписка о невыезде.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Аспа Уинского района Пермского края две местные жительницы подожгли дома друг друга из-за обиды. Ссора произошла во время распития спиртного, в результате одна из них отомстила за обиду, а другая за сгоревшую баню, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Затаив обиду, 52-летняя женщина взяла дома бутылку с бензином и подожгла баню односельчанки. В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем. Желая отомстить, 33-летняя женщина облила бензином дом 52-летней односельчанки», — говорится на сайте. На обеих ранее судимых женщин завели уголовные дела по ч. 4 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества). Имуществу младшей участницы конфликта был нанесен урон на 20 тысяч рублей. У второй участницы конфликта сгорел дом и дворовые постройки на сумму полмиллиона рублей. 33-летней фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй — подписка о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...