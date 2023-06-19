Пьяные пермячки из-за обиды сожгли дома друг друга

В селе Аспа Уинского района Пермского края две местные жительницы подожгли дома друг друга из-за обиды. Ссора произошла во время распития спиртного, в результате одна из них отомстила за обиду, а другая за сгоревшую баню, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Затаив обиду, 52-летняя женщина взяла дома бутылку с бензином и подожгла баню односельчанки. В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем. Желая отомстить, 33-летняя женщина облила бензином дом 52-летней односельчанки», — говорится на сайте. На обеих ранее судимых женщин завели уголовные дела по ч. 4 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества).
Имуществу младшей участницы конфликта был нанесен урон на 20 тысяч рублей. У второй участницы конфликта сгорел дом и дворовые постройки на сумму полмиллиона рублей. 33-летней фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй — подписка о невыезде.
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