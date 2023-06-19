Пермский парламент готовится запретить продажу зажигалок детям

20 июня 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Закон предусматривает штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермском крае могут ввести запрет на продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Законопроект уже находится в разработке в краевом заксобрании, заявила замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева. По ее словам, вдыхание паров зажигалок стало главной причиной смерти пермских детей, употреблявших психоактивные вещества, сообщается в telegram-канале краевого парламента. «Согласно статистике, причинами гибели несовершеннолетних от употребления психоактивных веществ в 2022 году являлись в основном вдыхание паров зажигалок и баллончиков. В связи с этим разработан проект закона, который прошел оценку регулирующего воздействия», — сообщает telegram-канал со ссылкой на слова Мальцевой. Законопроект будет внесен на рассмотрение в заксобрание уже в ближайшее время. Проект предполагает штрафы за продажу для администраций магазинов, которые продают зажигалки и баллончики со сжиженным углеводородным газом.

В Пермском крае могут ввести запрет на продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Законопроект уже находится в разработке в краевом заксобрании, заявила замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева. По ее словам, вдыхание паров зажигалок стало главной причиной смерти пермских детей, употреблявших психоактивные вещества, сообщается в telegram-канале краевого парламента. «Согласно статистике, причинами гибели несовершеннолетних от употребления психоактивных веществ в 2022 году являлись в основном вдыхание паров зажигалок и баллончиков. В связи с этим разработан проект закона, который прошел оценку регулирующего воздействия», — сообщает telegram-канал со ссылкой на слова Мальцевой. Законопроект будет внесен на рассмотрение в заксобрание уже в ближайшее время. Проект предполагает штрафы за продажу для администраций магазинов, которые продают зажигалки и баллончики со сжиженным углеводородным газом.