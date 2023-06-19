В Перми депутат раскритиковал мэрию за неправильную рекламу в трамвае

Депутат Пермской гордумы Болквадзе остался недоволен рекламой в трамвае

20 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Арсен Болквадзе после поездки в трамвае раскритиковал департамент транспорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, прокатившийся несколько остановок на трамвае в День города, остался недоволен рекламой, которую транслировали в салоне. О своем опыте он рассказал на заседании комитета думы по экономическому развитию, после доклада начальника департамента транспорта мэрии Перми Анатолия Путина об итогах работы ведомства, передает корреспондент URA.RU. «Я вот ехал в трамвае — там стоит классный монитор, там хороший звук. Пока я доехал от сюда (здания мэрии — прим. URA.RU) до Драмтеатра, я шесть раз услышал, что требуются водители автобусов. И больше ничего. Я не услышал поздравления с 300-летием Перми, я не услышал, что сегодня бесплатный проезд сделала администрация города», — заявил Болквадзе. Путину он посоветовал использовать мониторы в автобусах и трамвая для рекламы проездных, которых продаются слабо. По данным мэрии, пермяки в основном оплачивают проезд банковской картой (48,19%), а гражданские проездные используют только 8,85% пассажиров общественного транспорта. Ранее URA.RU рассказывало, что на заседании комитета Болквадзе предложил установить в пермских автобусах турникеты, чтобы бороться с безбилетниками.

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, прокатившийся несколько остановок на трамвае в День города, остался недоволен рекламой, которую транслировали в салоне. О своем опыте он рассказал на заседании комитета думы по экономическому развитию, после доклада начальника департамента транспорта мэрии Перми Анатолия Путина об итогах работы ведомства, передает корреспондент URA.RU. «Я вот ехал в трамвае — там стоит классный монитор, там хороший звук. Пока я доехал от сюда (здания мэрии — прим. URA.RU) до Драмтеатра, я шесть раз услышал, что требуются водители автобусов. И больше ничего. Я не услышал поздравления с 300-летием Перми, я не услышал, что сегодня бесплатный проезд сделала администрация города», — заявил Болквадзе. Путину он посоветовал использовать мониторы в автобусах и трамвая для рекламы проездных, которых продаются слабо. По данным мэрии, пермяки в основном оплачивают проезд банковской картой (48,19%), а гражданские проездные используют только 8,85% пассажиров общественного транспорта. Ранее URA.RU рассказывало, что на заседании комитета Болквадзе предложил установить в пермских автобусах турникеты, чтобы бороться с безбилетниками.