Пермский депутат Болквадзе предложил установить в городских автобусах турникеты

20 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

«Зайцев» в пермских автобусах становится больше, отметил депутат Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе для борьбы с безбилетниками в общественном транспорте предложил установить в автобусах турникеты. По его словам, чтобы не задерживать транспорт на остановках для посадки и высадки пассажиров, турникеты могут работать только днем, когда людей в автобусах не так много. «Не обязательно пользоваться турникетом в час пик. Наши контрольные службы работают как раз, когда большая загрузка идет транспорта — утром и вечером. А днем, когда едет транспорт незагруженный, тогда никто и не платит, наверное. Может быть поставить турникеты, а в час пик складывать их, а днем, чтобы они работали. Не будет очереди никакой, и точно будет поступать оплата», — заявил Болквадзе на заседании думы по экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. Вопрос о борьбе с безбилетниками депутаты подняли после отчета главы департамента транспорта мэрии Перми Анатолия Путина, который рассказал об итогах работы за первый квартал года. По его данным, 21,3% пассажиров не оплатили проезд в первые три месяца 2023 года. В первом квартале 2022 года этот показатель составлял 15%. Увеличение числа «зайцев» Путин объяснил тем, что в Перми сокращается количество автобусных маршрутов, на которых работают кондукторы.

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе для борьбы с безбилетниками в общественном транспорте предложил установить в автобусах турникеты. По его словам, чтобы не задерживать транспорт на остановках для посадки и высадки пассажиров, турникеты могут работать только днем, когда людей в автобусах не так много. «Не обязательно пользоваться турникетом в час пик. Наши контрольные службы работают как раз, когда большая загрузка идет транспорта — утром и вечером. А днем, когда едет транспорт незагруженный, тогда никто и не платит, наверное. Может быть поставить турникеты, а в час пик складывать их, а днем, чтобы они работали. Не будет очереди никакой, и точно будет поступать оплата», — заявил Болквадзе на заседании думы по экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. Вопрос о борьбе с безбилетниками депутаты подняли после отчета главы департамента транспорта мэрии Перми Анатолия Путина, который рассказал об итогах работы за первый квартал года. По его данным, 21,3% пассажиров не оплатили проезд в первые три месяца 2023 года. В первом квартале 2022 года этот показатель составлял 15%. Увеличение числа «зайцев» Путин объяснил тем, что в Перми сокращается количество автобусных маршрутов, на которых работают кондукторы.