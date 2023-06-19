19 июня 2023

Курганский губернатор отчитал подчиненного из-за дефицита кадров на заводах

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обсудил с промышленниками нехватку кадров на заводах Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время закрытой части Форума арматуростроителей 20 июня отчитал директора департамента образования и науки Андрея Кочерова из-за дефицита кадров на предприятиях. Об этом URA.RU сообщил источник из числа промышленников.

По словам собеседника агентства, Кочеров попытался убедить главу региона в том, что промышленники преувеличивают проблему дефицита кадров. «Шумков попросил участников форума поднять руки, если у них на предприятиях есть кадровый дефицит. Таких оказался почти весь зал. Шумков указал на это главе депобра, добавив, чтобы тот „исправлялся и работал“», — подчеркнул инсайдер.

На встрече с бизнесменами Шумков также заявил, что для подготовки высококвалифицированных кадров нужно закладывать пять — десять лет или начинать активно внедрять роботов. В своем telegram-канале губернатор отметил, что в важных отраслях экономики существует дефицит кадров. «Если раньше вопрос решался за счет предложения более высоких заработных плат, то сегодня это уже не работает. Людей не хватает», — заявил он. Один из вариантов решения вопроса — переориентация системы профобразования под запросы предприятий.

Ранее URA.RU писало, что половина представителей предприятий, участвующих в Форуме арматуростроителей России, пожаловались Шумкову на нехватку кадров. В частности, директор предприятия МКТ АСДМ Андрей Якубенко заявил, что на его заводе сильнейший дефицит профессий: начиная от обрубщиков и заканчивая операторами станков с ЧПУ. Промышленник предложил властям решать вопрос совместно.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время закрытой части Форума арматуростроителей 20 июня отчитал директора департамента образования и науки Андрея Кочерова из-за дефицита кадров на предприятиях. Об этом URA.RU сообщил источник из числа промышленников. По словам собеседника агентства, Кочеров попытался убедить главу региона в том, что промышленники преувеличивают проблему дефицита кадров. «Шумков попросил участников форума поднять руки, если у них на предприятиях есть кадровый дефицит. Таких оказался почти весь зал. Шумков указал на это главе депобра, добавив, чтобы тот „исправлялся и работал“», — подчеркнул инсайдер. На встрече с бизнесменами Шумков также заявил, что для подготовки высококвалифицированных кадров нужно закладывать пять — десять лет или начинать активно внедрять роботов. В своем telegram-канале губернатор отметил, что в важных отраслях экономики существует дефицит кадров. «Если раньше вопрос решался за счет предложения более высоких заработных плат, то сегодня это уже не работает. Людей не хватает», — заявил он. Один из вариантов решения вопроса — переориентация системы профобразования под запросы предприятий. Ранее URA.RU писало, что половина представителей предприятий, участвующих в Форуме арматуростроителей России, пожаловались Шумкову на нехватку кадров. В частности, директор предприятия МКТ АСДМ Андрей Якубенко заявил, что на его заводе сильнейший дефицит профессий: начиная от обрубщиков и заканчивая операторами станков с ЧПУ. Промышленник предложил властям решать вопрос совместно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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