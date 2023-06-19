Пермские мэры жалуются на нехватку денег и кадровый кризис

20 июня 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Вадим Лысанов прогнозирует снижение качества муниципального управления Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские муниципалитеты бьют тревогу из-за нехватки кадров. Председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов 20 июня заявил депутатам заксобрания, что привлекательность работы администрациях падает с каждым годом. Во многом это связано с переданными без финансирования на местный уровень госполномочиями. «Недофинансирование создает серьезные риски дестабилизации местных бюджетов. А, значит, и обеспечения жизнедеятельности на местах. Это может привести к снижению качества управления. Общественная ценность муниципальной службы стремится к нулю», — предупредил депутатов на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Вадим Лысанов. И без того дефицитные муниципальные бюджеты вынуждены оплачивать работу специалистов, которые отвечают за выполнение делегированных функций. Например, за составление протоколов об административных правонарушениях оплата не предусмотрена совсем. Нет окладов у специалистов мэрий, которые ведут воинский учет (в тех территориях, где нет военкоматов). Вадим Лысанов предложил изменить систему расчета субвенций на выполнение полномочий, включив эти затраты. С решением проблемы дефицита кадров не поможет даже вариант с предоставлением жилья, заключил мэр. Он рассказал, что пригласил в Кунгурскую администрацию главного архитектора и пообещал дать жилье. Но специалист отказался даже от этого предложения, сославшись на уровень зарплаты. Зарплаты в мэрии составляют от 20 до 28 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские муниципалитеты бьют тревогу из-за нехватки кадров. Председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов 20 июня заявил депутатам заксобрания, что привлекательность работы администрациях падает с каждым годом. Во многом это связано с переданными без финансирования на местный уровень госполномочиями. «Недофинансирование создает серьезные риски дестабилизации местных бюджетов. А, значит, и обеспечения жизнедеятельности на местах. Это может привести к снижению качества управления. Общественная ценность муниципальной службы стремится к нулю», — предупредил депутатов на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Вадим Лысанов. И без того дефицитные муниципальные бюджеты вынуждены оплачивать работу специалистов, которые отвечают за выполнение делегированных функций. Например, за составление протоколов об административных правонарушениях оплата не предусмотрена совсем. Нет окладов у специалистов мэрий, которые ведут воинский учет (в тех территориях, где нет военкоматов). Вадим Лысанов предложил изменить систему расчета субвенций на выполнение полномочий, включив эти затраты. С решением проблемы дефицита кадров не поможет даже вариант с предоставлением жилья, заключил мэр. Он рассказал, что пригласил в Кунгурскую администрацию главного архитектора и пообещал дать жилье. Но специалист отказался даже от этого предложения, сославшись на уровень зарплаты. Зарплаты в мэрии составляют от 20 до 28 тысяч рублей.