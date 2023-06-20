В Мордовии на женщину завели дело за сбор данных для Украины

В Республике Мордовия на женщину завели уголовное дело по статье «Госизмена» за сбор данных о военных и энергетических объектах и попытке передать их Службе безопасности Украины. Об этом сообщили в УФСБ по республике.
«Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, уроженки Украины, причастной к совершению государственной измены», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит ТАСС.
По данным ФСБ, женщина собирала информацию о сотрудниках федеральной службы безопасности. Также подозреваемая занималась сбором данных об объектах военного и энергетического комплексов региона. Сведения она хотела передать организации, которую курирует СБУ. Женщина признала вину. В отношении ее завели дело «государственная измена». Решается вопрос о мере пресечения.
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