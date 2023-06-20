От «Брусники» выступала Наталия Лушникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три екатеринбургских застройщика взялись за преобразование Сортировки — одного из самых проблемных микрорайонов Екатеринбурга. Среди решений — строительство квартала, как в Барселоне (Испания).

«Это четко разграниченная квартальность улиц, расчерченные пешеходные и автомобильные маршруты», — описала Наталия Лушникова, исполнительный директор «Брусники» в Екатеринбурге. Квартал «Депо» возводится на площадке завода «Электротранс», закрытого еще в начале «нулевых», — в границах улиц Пехотинцев, Таватуйской, Сортировочной и проектируемой Новой.

Так выглядит заброшенная промзона, за которую взялась «Брусника» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это будут семь домов и детский сад. Основной объем — 6-9 этажей. Один из главных элементов благоустройства — центральный бульвар. Его решили насытить игровыми датскими площадками и зонами для отдыха. А на площади перед детским садом (его застройщик спроектирует и, вероятно, поможет с финансированием самих работ) появятся плейхабы, предназначенные для активного отдыха всей семьей, летние веранды кафе и открытое пространство с арт-объектами. В своем выступлении Лушникова отметила, что, реализуя такие современные проекты, можно менять не только пространство, но и людей, которые будут им пользоваться.

Авторы проекта вдохновлялись Барселоной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так будут выглядеть дворы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Эталон», в прошлом году выкупивший девелоперские проекты у ушедшей из России финской компании YIT, возведет на Сортировке девять жилых высоток (16-25 этажей). А компания «Астон» будет осваивать территорию легендарного «Виншампанкомбината». Говорят, с владельцами участка — обществом «Малышева-73» — «Астон» будет рассчитываться квартирами.

Так будет выглядеть территория заброшенного «Виншампанкомбината» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обновление Сортировки обсуждалось на паблик-токе в музее истории. Это новый формат. Начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов напомнил, что Екатеринбург разделен на 50 планировочных районов. И теперь, возможно, развитие каждого будет проговариваться именно так.

«Сортировочный район — закрытый, самодостаточный. С севера он ограничен серовским трактом, с востока — улицей Бебеля, снизу — Верх-исетский пруд и с запада — лесной парк. Он и дальше будет развиваться как самодостаточный район, там будут появляться новые связи — и рекреационные и транспортные. В генеральном плане у нас заложено увеличение численности населения на 27 тысяч [до 2045 года]», — описал перспективу Габдрахманов.

А урбанист Сергей Ермак, говоря об особенности Сортировки, подметил, что ее часто сравнивают с Вавилоном — из-за большого числа проживающих национальностей. «С одной стороны, это тянет за собой массу проблем. С другой, это гигантский плюс территоии, которая может предложить очень разнообразный опыт. Если мы хотим выстроить мультикультурное и толерантное общество, то Сортировка — самое подходящее место», — сказал он.

Руслан Гадбрахманов заявил, что по другим планировочным районам хорошо было бы проводить такие же встречи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU