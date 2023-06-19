Старейший кинотеатр города признан убыточным и пойдет под приватизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Нижневартовска планируют избавиться от кинотеатра к/т «Мир» 1986, который открывал первый президент СССР Михаил Горбачев. По данным инсайдера агентства в городском политическом истеблишменте, мэр Дмитрий Кощенко согласовал решение из-за убыточности предприятия (здание входит в актив пиар-блока мэрии) и договорился о приватизации с нижневартовскими бизнесменами Закриевыми, владельцами крупных торговых центров.

«Избавиться от убыточного кинотеатра мэру предложила его заместитель Ирина Мурашко. Актив акционируют и, скорее всего, превратят в очередной торговый центр. Конечного бенефициара власти не называют, но маловероятно, что его приобретут владельцы кинобизнеса. По слухам, мэрия договорилась о приватизации с местными бизнесменами Закриевыми (владельцы ТЦ „Югра Молл“)», — сообщает инсайдер.

По данным другого источника, близкого к мэрии города, вопрос о приватизации кинотеатра будет рассмотрен депутатами. «Окончательное решение будет принято на заседании думы. „Мир“ оценили в 34,7 миллионов рублей», — прокомментировал информатор.

В распоряжении агентства имеются документы, подтверждающие, что здание кинотеатра подлежит акционированию из-за убыточности. На стене здания размещен памятник, который может представлять художественную ценность, его судьба на момент публикации новости неизвестна. В мэрию Нижневартовска был направлен запрос о причинах и бенефициарах приватизации актива, ответ ожидается.