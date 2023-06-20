Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard в зоне СВО, находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Он взорвал машину выстрелом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Об этом сообщил сам военный. Ранее он получил награду в миллион рублей за свой подвиг.
«По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк. <…> Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. <…> Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов. Видео распространило Минобороны РФ в своем
Военный добавил, что только в госпитале узнал, что смог уничтожить именно танк Leopard. Он рассказал, что пошел на СВО не за миллионами, а чтобы защищать Россию. «Я патриот. Я люблю свою страну», — заключил Кравцов.
Ранее стало известно, что Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка. Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс обещали выплатить именно эту сумму за каждый подбитый Leopard, передает
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