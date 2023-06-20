Военный, получивший миллион за уничтожение Leopard, рассказал о сложнейшем бое. Видео

Военный Кравцов заявил, что уничтожил Leopard из гранатомета под тяжелым обстрелом
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Военный Андрей Кравцов уничтожил Leopard из гранатомета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard в зоне СВО, находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Он взорвал машину выстрелом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Об этом сообщил сам военный. Ранее он получил награду в миллион рублей за свой подвиг.

«По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк. <…> Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. <…> Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов. Видео распространило Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Военный добавил, что только в госпитале узнал, что смог уничтожить именно танк Leopard. Он рассказал, что пошел на СВО не за миллионами, а чтобы защищать Россию. «Я патриот. Я люблю свою страну», — заключил Кравцов.

Ранее стало известно, что Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка. Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс обещали выплатить именно эту сумму за каждый подбитый Leopard, передает Life.

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Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard в зоне СВО, находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Он взорвал машину выстрелом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Об этом сообщил сам военный. Ранее он получил награду в миллион рублей за свой подвиг. «По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк. <…> Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. <…> Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов. Видео распространило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военный добавил, что только в госпитале узнал, что смог уничтожить именно танк Leopard. Он рассказал, что пошел на СВО не за миллионами, а чтобы защищать Россию. «Я патриот. Я люблю свою страну», — заключил Кравцов. Ранее стало известно, что Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка. Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс обещали выплатить именно эту сумму за каждый подбитый Leopard, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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