Военный, получивший миллион за уничтожение Leopard, рассказал о сложнейшем бое. Видео

Военный Кравцов заявил, что уничтожил Leopard из гранатомета под тяжелым обстрелом

20 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Военный Андрей Кравцов уничтожил Leopard из гранатомета Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard в зоне СВО, находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Он взорвал машину выстрелом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Об этом сообщил сам военный. Ранее он получил награду в миллион рублей за свой подвиг. «По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк. <…> Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. <…> Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов. Видео распространило Минобороны РФ в своем telegram-канале . Военный добавил, что только в госпитале узнал, что смог уничтожить именно танк Leopard. Он рассказал, что пошел на СВО не за миллионами, а чтобы защищать Россию. «Я патриот. Я люблю свою страну», — заключил Кравцов. Ранее стало известно, что Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка. Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс обещали выплатить именно эту сумму за каждый подбитый Leopard, передает Life .

Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard в зоне СВО, находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Он взорвал машину выстрелом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Об этом сообщил сам военный. Ранее он получил награду в миллион рублей за свой подвиг. «По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк. <…> Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. <…> Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов. Видео распространило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военный добавил, что только в госпитале узнал, что смог уничтожить именно танк Leopard. Он рассказал, что пошел на СВО не за миллионами, а чтобы защищать Россию. «Я патриот. Я люблю свою страну», — заключил Кравцов. Ранее стало известно, что Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение немецкого танка. Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс обещали выплатить именно эту сумму за каждый подбитый Leopard, передает Life.