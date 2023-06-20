Российскому военному впервые заплатили миллион за уничтожение танка Leopard

За уничтожение Leopard обещали премии в миллион рублей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российскому военнослужащему Андрею Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащему, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в миллион рублей», —
Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков также пообещали заплатить каждому российскому военному по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Подобные выплаты являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение военной техники противника.
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