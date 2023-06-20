Российскому военному впервые заплатили миллион за уничтожение танка Leopard

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
За уничтожение Leopard обещали премии в миллион рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российскому военнослужащему Андрею Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащему, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в миллион рублей», — сообщили в ведомстве. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков также пообещали заплатить каждому российскому военному по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Подобные выплаты являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение военной техники противника.

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Российскому военнослужащему Андрею Кравцову выплатили премию в миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащему, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручили денежную премию в миллион рублей», — сообщили в ведомстве. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков также пообещали заплатить каждому российскому военному по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Подобные выплаты являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение военной техники противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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