Из-за погоды туристы стали реже интересоваться отдыхом на челябинских озерах

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Спрос на отдых у озер региона упал из-за холода и дождей Фото:

Туристы стали реже интересоваться возможностью отдохнуть на берегах озер Челябинской области. Как URA.RU рассказали участники рынка, виной всему послужила испортившаяся погода.

«Если забронировать объект размещения в непогоду на местных курортах, то развлечений будет немного. На „Утесе“ в Чебаркульском районе есть спа: можно пойти туда. В целом же спрос на отдых на турбазах у озер снизился. В Краснодарском крае сейчас тоже прохладно, люди практически не купаются», — рассказала URA.RU директор компании «Андромеда» Ольга Васильева.

Собеседница URA.RU отметила, что ряд категорий туристов не могут выезжать за рубеж, поэтому при любой погоде выбирают отдых в пределах страны. Управляющая эко-отелем «Аргази» Алла Подсуконных добавила, что едут также те, кто бронировал отдых заранее.

«Звонить и интересоваться стали примерно в два раза меньше, чем в хорошую погоду. Например, во вторник не приехали и даже предоплату не забрали. Гостям мы предлагаем обогреватели, но включили только сегодня: на 15 минут, чтобы согреть помещение. Когда дождь, люди берут проекторы и смотрят фильмы», — отметила Подсуконных.

Развлечение пользуется спросом. Экраном становится задвинутая штора. Другие предпочитают любоваться природой даже в ливень: выручают панорамные окна. При этом Васильева обратила внимание на рост спроса в отели ОАЭ. Недельный отдых на двоих в пятизвездочной гостинице Фуджейры на базе завтраков обойдется в 100 тысяч рублей, включая перелет. Погода гарантированно теплая, а выход берега в океан обеспечивает прохладную воду при купании.

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Туристы стали реже интересоваться возможностью отдохнуть на берегах озер Челябинской области. Как URA.RU рассказали участники рынка, виной всему послужила испортившаяся погода. «Если забронировать объект размещения в непогоду на местных курортах, то развлечений будет немного. На „Утесе“ в Чебаркульском районе есть спа: можно пойти туда. В целом же спрос на отдых на турбазах у озер снизился. В Краснодарском крае сейчас тоже прохладно, люди практически не купаются», — рассказала URA.RU директор компании «Андромеда» Ольга Васильева. Собеседница URA.RU отметила, что ряд категорий туристов не могут выезжать за рубеж, поэтому при любой погоде выбирают отдых в пределах страны. Управляющая эко-отелем «Аргази» Алла Подсуконных добавила, что едут также те, кто бронировал отдых заранее. «Звонить и интересоваться стали примерно в два раза меньше, чем в хорошую погоду. Например, во вторник не приехали и даже предоплату не забрали. Гостям мы предлагаем обогреватели, но включили только сегодня: на 15 минут, чтобы согреть помещение. Когда дождь, люди берут проекторы и смотрят фильмы», — отметила Подсуконных. Развлечение пользуется спросом. Экраном становится задвинутая штора. Другие предпочитают любоваться природой даже в ливень: выручают панорамные окна. При этом Васильева обратила внимание на рост спроса в отели ОАЭ. Недельный отдых на двоих в пятизвездочной гостинице Фуджейры на базе завтраков обойдется в 100 тысяч рублей, включая перелет. Погода гарантированно теплая, а выход берега в океан обеспечивает прохладную воду при купании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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