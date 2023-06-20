Пермякам предлагают уехать поближе к морю и заработать 300 тысяч

Жителям Пермского края предлагают поехать в южный город Невинномысск Ставропольского края, где нужно трудиться на строительстве нового цеха химического завода. Работа предполагает вахтовый метод, за вахту в 90 смен обещают заплатить не менее 300 тысяч рублей.
«Вакансии для жителей регионов, в том числе Пермского края. Режимный химзавод военного назначения в Невинномысске. Монолитное проектирование нового цеха. Вахта 90 смен — не менее 300 тысяч рублей. Принимаем людей с опытом работы в монолитном строительстве, если нет опыта, то обучаем и выдаем удостоверение о квалификации», — указано в объявлении на «Авито» в разделе «Работа».
Среди условий называются бесплатное трехразовое горячее питание и проживание в новом заводском общежитии. До места работы и обратно сотрудников будут доставлять служебным транспортом. Оформление документов производится в московском офисе, откуда за счет работодателя рабочих отправят автобусами в Ставрополье.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Необходимо трудиться на строительстве нового реактора на АЭС в городе Северске за зарплату в 450 тысяч рублей.
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