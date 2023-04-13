Пермякам предлагают работу на стройке АЭС с зарплатой в 600 тысяч

14 апреля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Сотрудникам обещают выплаты без задержек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Необходимо трудиться на строительстве нового реактора на АЭС в городе Северске. За вахту в 90 смен обещают платить до 450 тысяч рублей рабочим без опыта. Более высокую зарплату готовы выплачивать инженерно-техническим работникам. Их труд оценивается в 600 тысяч рублей. «Вахта на АЭС в Северске — разнорабочий на стройку. Вахта 90 смен — 4000-4550 рублей смена у сотрудника с опытом работы в монолитном строительстве. 6700 рублей смена у сотрудника, читающего чертежи любой сложности по монолиту, умеющего грамотно организовать работу в звене до 50 человек. Обязанности — армирование, бетонирование, плотничество, монтаж, сварные работы, шлифовка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». Уточняется, что Северск — закрытый город, поэтому на работу принимаются только граждане РФ с отсутствием любых судимостей, даже условных. Оформление происходит в Москве. Проезд до столицы позже будет компенсирован. Отправка в ЗАТО производится за счет компании. В Северске рабочих обеспечат ежедневным бесплатным трехразовым питанием и заселят в квартиры, рассчитанные на четырех человек. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на производственных объектах компании «РУСАЛ». Трудиться необходимо на руднике в Республике Коми и шахте Кальинская в Североуральске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Необходимо трудиться на строительстве нового реактора на АЭС в городе Северске. За вахту в 90 смен обещают платить до 450 тысяч рублей рабочим без опыта. Более высокую зарплату готовы выплачивать инженерно-техническим работникам. Их труд оценивается в 600 тысяч рублей. «Вахта на АЭС в Северске — разнорабочий на стройку. Вахта 90 смен — 4000-4550 рублей смена у сотрудника с опытом работы в монолитном строительстве. 6700 рублей смена у сотрудника, читающего чертежи любой сложности по монолиту, умеющего грамотно организовать работу в звене до 50 человек. Обязанности — армирование, бетонирование, плотничество, монтаж, сварные работы, шлифовка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». Уточняется, что Северск — закрытый город, поэтому на работу принимаются только граждане РФ с отсутствием любых судимостей, даже условных. Оформление происходит в Москве. Проезд до столицы позже будет компенсирован. Отправка в ЗАТО производится за счет компании. В Северске рабочих обеспечат ежедневным бесплатным трехразовым питанием и заселят в квартиры, рассчитанные на четырех человек. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на производственных объектах компании «РУСАЛ». Трудиться необходимо на руднике в Республике Коми и шахте Кальинская в Североуральске.