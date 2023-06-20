В Тюменской области заработала новая программа субсидирования платы за ЖКУ

Правительство оплатит коммунальные услуги тюменцам по льготным тарифам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Команда губернатора Моора презентовала новую программу соцзащиты для тюменцев. Вчера в прямом эфире местного ТВ замгубернатора по ЖКХ Вячеслав Вахрин объяснил новые правила получения помощи по оплате ЖКХ.

Реформа, которую реализует команда Моора, — реакция на произошедший в стране рост тарифов. В Тюмени любой семье, в чьем бюджете расходы на коммуналку превышают 20%, возникшее превышение будет компенсировать областная казна. Для получения компенсации достаточно обратиться в филиал МФЦ, имея при себе:

• Паспорт; • Льготные документы; • Карту характеристики жилья; • Реквизиты счета для перечисления выплат

«По федеральному стандарту существует предельная доля дохода, которую гражданин может потратить на оплату коммунальных услуг — 22%. В нашем регионе действует более выгодный людям стандарт: доля собственных расходов не превышает 20%», — сообщил замгубернатора Вахрин.

Чтобы сделать программу точечной, а не размывать госсредства впустую, правительство учло размер площади на одного человека (не более 18 кв. м.), тип жилого дома и цену услуг ресурсоснабжающей организации. «Губернатор принял решение пересмотреть всю систему и сделать такую систему региональных стандартов, чтобы они адекватно действовали на каждый дом. Иными словами, где бы человек не жил, доля его собственных расходов на ЖКУ не должна быть больше 20% его совокупного дохода», — пояснил замгубернатора.

Например, семья из трех человек с совокупным доходом в 50 тысяч рублей, и проживающая в квартире 54 кв. м. (в пределах социального стандарта), не обязана платить за ЖКУ более 10 тысяч рублей (20% от дохода). Если семье приходит квитанция в 12 тысяч, то 2 тысячи рублей выплачивает правительство региона.

Управленческое решение позволило развиваться индустрии коммунальных услуг. Средств хватает и на помощь людям, и на реконструкцию сетей, оборудования, коммуникаций. Сегодня инструмент обсуждают и в соседних регионах, где бюджета не хватает на ремонт даже самых износившихся труб.