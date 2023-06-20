20 июня 2023

Директор NPI Шостак: ПМЭФ опроверг популярное заблуждение о России

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, пмэф, санкт-петербургский международный экономический форум, spief, питерский экономический форум
ПМЭФ доказал, что с Россией продолжают вести бизнес, считает инвестор Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) опроверг тезис о международной изоляции России. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак.

«Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — заявил Шостак в беседе с ТАСС.

Инвестор также отметил, что рынки постепенно переориентируются на восток с запада. По мнению Шостака, такой тренд будет продолжаться.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовал экономический форум — ежегодная конференция в России с участием ведущих экономистов, лидеров государств, представителей компаний, финансистов, ученых и министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что речь Путина вызвала огромный интерес по всему миру.

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) опроверг тезис о международной изоляции России. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак. «Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — заявил Шостак в беседе с ТАСС. Инвестор также отметил, что рынки постепенно переориентируются на восток с запада. По мнению Шостака, такой тренд будет продолжаться. Ранее в Санкт-Петербурге стартовал экономический форум — ежегодная конференция в России с участием ведущих экономистов, лидеров государств, представителей компаний, финансистов, ученых и министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что речь Путина вызвала огромный интерес по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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