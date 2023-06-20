Директор NPI Шостак: ПМЭФ опроверг популярное заблуждение о России

20 июня 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

ПМЭФ доказал, что с Россией продолжают вести бизнес, считает инвестор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) опроверг тезис о международной изоляции России. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак. «Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — заявил Шостак в беседе с ТАСС. Инвестор также отметил, что рынки постепенно переориентируются на восток с запада. По мнению Шостака, такой тренд будет продолжаться. Ранее в Санкт-Петербурге стартовал экономический форум — ежегодная конференция в России с участием ведущих экономистов, лидеров государств, представителей компаний, финансистов, ученых и министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что речь Путина вызвала огромный интерес по всему миру.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) опроверг тезис о международной изоляции России. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак. «Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — заявил Шостак в беседе с ТАСС. Инвестор также отметил, что рынки постепенно переориентируются на восток с запада. По мнению Шостака, такой тренд будет продолжаться. Ранее в Санкт-Петербурге стартовал экономический форум — ежегодная конференция в России с участием ведущих экономистов, лидеров государств, представителей компаний, финансистов, ученых и министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что речь Путина вызвала огромный интерес по всему миру.