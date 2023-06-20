Директор NPI Шостак: ПМЭФ опроверг популярное заблуждение о России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) опроверг тезис о международной изоляции России. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак.
«Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — заявил Шостак в беседе с ТАСС.
Инвестор также отметил, что рынки постепенно переориентируются на восток с запада. По мнению Шостака, такой тренд будет продолжаться.
Ранее в Санкт-Петербурге стартовал экономический форум — ежегодная конференция в России с участием ведущих экономистов, лидеров государств, представителей компаний, финансистов, ученых и министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что речь Путина вызвала огромный интерес по всему миру.
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